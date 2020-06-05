2020-06-05T14:12:35+03:00
Общество

В Сочи вынесен приговор владельцу отеля, на пожаре в котором погибли 7 человек

Мужчина проведет за решеткой 4,5 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Пожар в гостинице начался в 5 утра . Фото ГУ МЧС ККПожар в гостинице начался в 5 утра . Фото ГУ МЧС КК
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30 июля 2018 года в Сочи помнят как одну из наиболее трагических дат в истории города. В тот день около 5 утра в импровизированной шашлычной возле дома 81 по улице Провещения в Адлере начался пожар.

Погода была сухой и очень жаркой, с моря дул весьма ощутимый ветерок. Все это роковым образом отразилось на ходе дальнейших событий.

Пламя было видно за несколько километров. Фото ВК "ЧП Сочи"

Пламя было видно за несколько километров. Фото ВК "ЧП Сочи"

Огонь практически мгновенно перекинулся на здание мини-гостиницы, где в это время в своих комнатах мирно спали приезжие из Республики Северная Осетия-Алания, Архангельской, Ростовской, Кемеровской и Липецкой областей. Пламя быстро распространилось на площади в 300 квадратных метров.

Пожарные бригады прибыли быстро, но скорость распространения огня была такой, что спасти постояльцев отеля уже не удалось.

В огне погибло семь человек. Фото ГУ МЧС КК

В огне погибло семь человек. Фото ГУ МЧС КК

На месте пожара погибли шестеро, в том числе ребенок, а затем в больнице умер еще один пострадавший.

Позже следователи СК установят, что здание было построено самовольно. Конструкция гостиницы не отвечала даже элементарным противопожарным требованиям. Сочинская трагедия была, в известном смысле, «запрограммирована».

5 июня Адлерским районным судом Сочи вынесен приговор 55-летнему владельцу гостиницы. Он обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Владелец гостиницы приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Фото ГУ МЧС КК

Владелец гостиницы приговорен к 4,5 годам тюрьмы. Фото ГУ МЧС КК

— С учетом всех обстоятельств суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда,- говорится в сообщении судебной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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