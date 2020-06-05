Не буром единым: Как сохранить природу при строительстве скважин

Бурение скважин для добычи нефти и газа - потенциально опасное мероприятие. Однако минимизировать воздействие на окружающую природу вполне реально, если применять новейшие технологии и надежное оборудование. Но самое главное - воспринимать природу не как противника, а как надежного помощника и друга, который нуждается в уважении и заботе. Именно таких принципов в своей работе придерживается Общество. Ведь если что-то берешь у природы, необходимо это восполнить.

Охрана природы по европейским стандартам

Сегодня ООО «Газпром бурение» является крупнейшим предприятием страны, занимающимся строительством скважин на суше и шельфе. Предприятие успешно реализует систему экологического менеджмента, ставшую ключевым направлением реализации экологической политики компании. Это значит, что все производственные процессы в каждом филиале Общества тщательно контролируют независимые эксперты в области экологии.

В 2020 году в ООО «Газпром бурение» утверждена новая редакция экологической политики. Основаниями для актуализации послужило расширение сферы и географии деятельности компании, а также изменение российского природоохранного законодательства. Кроме того, ООО «Газпром бурение» стало первой компанией в России, прошедшей предквалификацию в крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco и получившей право претендовать на строительство скважин в Персидском заливе.

Тундра и тайга, вечная мерзлота

Филиал «Краснодар бурение» ведет промышленное производство в труднодоступных районах - на Ямале, Камчатке и Восточной Сибири. Все регионы присутствия компании очень сложные в климатическом плане. Здесь царят вечная мерзлота, болотистые тундры, непроходимые чащобы и суровые зимы.

Фото: филиал "Краснодар бурение" ООО "Газпром бурение".

В Якутии предприятие реализует крайне важный для государства проект «Сила Сибири» - осуществляет бурение на Чаяндинском месторождении в Республике Саха. Буровые бригады филиала работают на Хандинской площади, Ковыктинском ГКМ Иркутской области, Верхневилючанском НГКМ в Республике Саха (Якутия), Имбинском ЛУ Красноярского края, на объектах Тамбейской группы месторождений полуострова Ямал и на Северо-Колпаковском ГКМ в Камчатском крае. Поэтому для каждого региона существует собственная специфика сохранения природы, включая рекультивацию естественных ландшафтов, утилизацию токсичных промышленных отходов, обеспечение химической безопасности, в первую очередь в местах компактного проживания населения. На всех территориях с вечной мерзлотой подготовка производственных площадок и все строительно-монтажные работы ведутся только в зимний период, чтобы не травмировать тонкий слой тундровой почвы, оттаивающий летом.

Из-за трудноступности на некоторых предприятиях порой возникают сложности с вывозом отходов, которые компания успешно преодолевает. На всех месторождениях организован раздельный (селективный) сбор отходов.

Возвращение к истокам

Природа Камчатского края, Ямала и Восточной Сибири невероятно красива, неповторима, поэтому главная цель природоохранной деятельности компании - сохранить эту природу в первозданном виде. Для этого компания использует рациональный подход к использованию природных ресурсов, стремясь сократить до минимума свое влияние на окружающий мир. Так, филиал «Краснодар бурение» стремится принимать все меры для сохранения благоприятной экологической ситуации. Для этого проводятся работы по технической и биологической рекультивации территорий.

Как пояснили специалисты экологической службы филиала «Краснодар бурение», рекультивации подлежат нарушенные земли всех категорий, а также прилегающие земельные участки, пострадавшие в результате отрицательного воздействия. Работы проходят в два этапа. Сразу после окончания строительства с земельного участка убирают весь мусор, очищают его от отходов производства и восстанавливают рельеф.

Затем наступает черед биологической рекультивации, в ходе которой сотрудники компании восстанавливают лесные насаждения на всех поврежденных земельных участках. При этом работы ведутся в строгом соответствии с природными особенностями региона. Так, в Якутии во время рекультивации высаживают хвойные высокие деревья, а на Ямале - низкорослые зеленые насаждения, соответствующие растительности климатической зоны. После завершения рекультивации остается экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.

Новые технологии и квалифицированные кадры

Чтобы максимально обезопасить производственный процесс, все буровые установки компании оснастили современным оборудованием, средствами механизации, автоматизации и контроля технологических процессов, которые соответствуют всем требованиям производственной и пожарной безопасности, а также требованиям охраны окружающей среды. Так, буровые оборудованы системой очистки и осушки отходов бурения, позволяющей максимально возвращать в производственный процесс использованные ранее буровой раствор и технологическую воду.

Кроме того, чтобы максимально уменьшить влияние на природу и сократить используемые площади, компания разработала целый комплекс мер. В частности, внедрение методов горизонтального и наклонного бурения, использование блочно-модульного строительства технических сооружений. Использование прогрессивных методов бурения позволяет сократить количество производственных отходов, уменьшить площади под их хранение, а также исключить нарушения и загрязнения земель при эксплуатации.

Пристальное внимание руководство компании уделяет и экологическому просвещению сотрудников. Так, в настоящее время филиал «Краснодар бурение» полностью обеспечен квалифицированными кадрами. Весь руководящий состав филиала обучен по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления». Сотрудники, ответственные за обращение с опасными отходами, прошли специальное обучение.

Чистая среда

зависит от каждого

Однако деятельности одних только предприятий для сохранения природы, увы, недостаточно. Экологи компании единодушно уверены - чтобы сберечь растительный и животный мир планеты для будущих поколений, нужна помощь каждого человека. Поэтому воспитывать любовь к природе нужно с самого раннего детства. А взрослым - начать следить за собой и не выкидывать фантики из окна машины, доносить мусор до специально предназначенных для этого мест, оставлять поляну после пикника на природе чистой. Не устраивать несанкционированные свалки и поджоги травы в лесах и на полях.

Чтобы привлечь внимание взрослых и маленьких жителей регионов, филиал «Краснодар бурение» проводит экологические акции, сбор макулатуры и батареек. А заодно экологи предприятия объясняют людям, что природа очень хрупка, и уничтожить ее гораздо проще, чем сохранить. Ведь добрососедское сосуществование современной цивилизации и дикой природы вполне реально, если каждый из нас будет беречь родную землю и заботиться о ней.

Дословно!

«Сегодняшний праздник - это не только день, когда мы заявляем о своей профессиональной солидарности. Эта дата - напоминание о хрупкости окружающего мира и о нашей персональной ответственности. Это и очередная возможность задуматься о собственной роли в охране окружающей среды.

Сегодня важнейшим стратегическим направлением деятельности нашего предприятия является соблюдение баланса между развитием экономики, ростом производственных показателей и сохранением окружающей среды. Безусловно, эта деятельность требует колоссальной ответственности, профессиональной подготовки, знаний законодательной базы, наблюдательности и внимательности.

Не забывайте, природа - дом, в котором мы с вами живем!»

В. М. ГОРЬКОВОЙ, заместитель директора по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды филиала «Краснодар бурение» ООО «Газпром бурение».