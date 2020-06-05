Каникулы строгого режима

Карантин – это вовсе не каникулы. На нашу долю выпал сложный период, полный стрессов от необычности происходящего и страхов за здоровье и благополучие своей семьи. Но каждый новый день - это урок, который преподносит нам жизнь. Неважно, какова была тема этого занятия: суровый преподаватель так или иначе дарит нам знания, которые мы может использовать себе во благо. Что же хорошего и полезного можно вынести из самоизоляции? Об этом расскажут герои нашей статьи – самые обычные люди, которые, как и мы, совершенно неожиданно попали в параллельную реальность, где прогулки и привычное общение оказались под запретом.

Николай Павлович, 71 год. г. Краснодар.

По словам пенсионера, эта весна отличалась от предыдущих, по большому счету тем, что он реже видел своего сына. Но, как ни странно, именно сейчас они смогли сблизиться сильнее, чем когда-либо.

-Когда вся эта история только начиналась, Гриша (сын) отправил меня на дачу в Адыгее. У нас там большой участок с огородиком, поэтому жил я с комфортом. «Скрипел» потихоньку по хозяйству, дышал воздухом. Сын не хотел, чтоб я в четырех стенах без движения засиживался. Я ж каждый день пешком прохожу 8 тысяч шагов – он мне часы такие подарил, которые их считают. За здоровьем моим следит. А как по квартире столько находишь? Там один маршрут – от холодильника до телевизора. Единственно, постоянно переживал за квартиру в городе. Сын с семьей живут отдельно на другом конце Краснодара. А моя квартира совершенно без присмотра остается! Я потому и на дачу уезжать не хотел. Но сын настоял на своем, - рассказывает Николай Павлович.

А за пару дней перед отъездом Гриша пришел с молодым человеком и какими-то коробками. Все, говорит, будет у тебя, отец, умный дом, так что теперь от дачи не отвертеться!

- Оказалось, что этот умный дом будет за моей квартирой присматривать. Чтобы никто не залез в дверь или окно. Правда, у меня второй этаж, но ведь и воры бывают ушлые. Или чтоб еще какой беды не случилось – тогда «дом» сразу мне и сыну об этом сообщит. А еще я прямо с дачи могу смотреть, кто мне в домофон звонит и даже дверь открывать, если захочу. Для этого они мне еще и умный домофон подключили. И знаете, ведь помог мне «дом» этот! - улыбается пенсионер.

Однажды часов в 6 утра на его телефон поступил сигнал. Николай Павлович спросонья не сразу понял, что это, а когда осознал – перепугался. Стал набирать сыну, а тот уже был на пути к отцовской квартире – он тоже получил оповещение. Оказалось, новые соседи с третьего этажа решили сэкономить на сантехнике и попробовали поменять раковину на кухне.

- Сын моментально все устранил, обои совсем немного пострадали, а из навесного потолка сам воду и слил – он у меня рукастый. Так что все обошлось. А он мне еще и фотки квартиры присылал – чтоб успокоить, - улыбается пенсионер.

Перед «эвакуацией» на дачу сын купил ему смартфон вместо любимого кнопочного телефона, и теперь отец активно осваивает мессенджеры и видеозвонки.

- Чему меня научил карантин? Я стал продвинутым, как сын говорит, - смеется пенсионер. – Наверное, я понял, что все эти современные «примочки» - полезное дело! Раньше я бы и телефон без кнопок в руки не взял, а на карантине узнал столько нового про все эти технологии. Они и правда, помогают – теперь не буду за квартиру беспокоиться, когда на дачу уеду. Наверное, не зря говорят: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Юлия, 46 лет, ст. Новотитаровская.

- Нам в станице попроще было, чем городским. Поэтому ко мне сестры (нас в семье трое) сплавили своих детей от 7 до 14 лет. Представляете, какая орава! А в квартире без прогулок с ними с ума сойти можно. Поэтому в помощь мне заодно эвакуировали и маму из города. Ехать она ни в какую не хотела, заявляла – на кого я там дом оставлю? У нее квартирка в небольшом домике на двух хозяев. Переезжать к детям не хочет, привыкла сама. С трудом ее уговорили и то, с помощью новых технологий. Кстати, подсказала Настя – старшая дочь нашей средней сестры. Молодежь же живет в своих гаджетах, обо всех новинках узнает раньше взрослых людей. Вот и обзавелись мы видеонаблюдением. Нам навороченную охранную систему не надо – взяли самую недорогую камеру и приложение в телефон установили, чтобы проверять через него, как там дома дела. У мамы соседка хорошая, тоже присматривать обещала, - рассказывает женщина.

Видеонаблюдение родственники решили установить исключительно ради маминого спокойствия. Воров или иных неприятностей не опасались – за стенкой добрая Тамара Ивановна, которая присмотрит за домом, а во дворе – ее лохматый «звоночек» - пес Дружок, который затявкает, если кто чужой зайдет. Но Екатерине Федоровне понравилась «затея с видео», когда она сможет в любое время посмотреть, как там ее «квартирка поживает». Самое интересное, это очень сблизило внуков с бабушкой.

- Она же никогда не интересовалась всякими электронными штуками – у нее даже телефон кнопочный был, не могли уговорить на нормальный смартфон. А сейчас говорит: Настя, пошли посмотрим, как там дома. А когда я от нее услышала слово «стримить», чуть не упала. Влияние племянницы: ей в радость кого-то поучить. Сидят с бабушкой и болтают, как подружки. А иногда и ругаются, правда, быстро мирятся. Поэтому, наверное, хоть этот карантин нас всех и измучил, но мы как-то стали ближе. Бабушка с внуками, а я - с сестрами, - рассказывает Юлия.

Теперь сестры созваниваются каждый вечер – освоили для этого видеосвязь. За таким семейным онлайн-ужином рассказывают друг другу, как прошел день, обсуждают новости и, конечно, надеются, что скоро жизнь войдет в привычное русло.

- Как ни странно прозвучит, но, наверное, впервые за много лет мы почувствовали себя настоящей семьей, - поделилась женщина.

Несмотря на все трудности и стрессовую ситуацию, наши герои сумели понять важное: что бы ни происходило, самое ценное – это благополучие близкого человека. А какой урок получили вы за время самоизоляции?