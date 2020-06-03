Налоговые послабления предпринимателям и поддержка АПК: кубанские депутаты разработали комплекс мер по спасению экономики

В связи с ограничениями из-за коронавируса, очередное 38-е пленарное заседание Законодательного Собрания края прошло в формате видеоконференции под председательством спикера парламента Юрия Бурлачко.

В повестке дня сессии около 30 вопросов и большая часть из них касается поддержки экономики региона и его жителей. В числе приоритетных – пакет мер по снижению налоговой нагрузки для отдельных категорий налогоплательщиков.

Спецрежим для самозанятых

В ходе сессии депутаты единогласно проголосовали за принятие инициативы главы региона «О введении специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории Краснодарского края».

Предназначен он для самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей без наемных работников. По условиям, их доход не должен превышать 2,4 млн рублей в год.

Как подчеркнул глава кубанского парламента, новый налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого предпринимательства и микробизнеса. Он вступит в силу уже с 1 июля 2020 года.

- Думаю, что желающих перейти на него будет достаточно. С учетом того, что на Кубани сильно развит во многих сферах и отраслях сегмент малого бизнеса, этот налог сможет стать весомым дополнительным источником доходов краевого бюджета, - отметил Юрий Бурлачко.

Снижение налогов

Вторым не менее важным решением стало принятие закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Краснодарского края «О налоге на имущество организаций», также внесенного главой региона. Направлен он на улучшение инвестиционного климата с учетом основным направлений Стратегии-2030.

Документ предусматривает установление пониженных ставок по налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплательщиков. Так, ставкой 0.01 % смогут воспользоваться организации-участники нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», а также компании, заключивших концессионные соглашения с краем или муниципалитетами в сфере культуры и спорта. Организации, работающие в конгрессно-выставочной сфере смогут претендовать на пониженную ставку налога на имущество в размере 0.1%.

Такие льготы по налогу на имущество, по мнению спикера ЗСК, оживят общую экономическую ситуацию в крае и повысят его инвестиционную привлекательность.

Парламентарии также приняли Закон «Об установлении на территории Краснодарского края налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения…».

Документ предлагает вдвое снизить налоговые ставки для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Речь идет о предприятиях, пострадавших от распространения коронавируса. Кроме того, уменьшить сумму налога на имущество, смогут и организации, сдающие в аренду предпринимателям, но только при условии снижения арендной платы.

Гарантии для бизнеса

На сессии ЗСК депутаты приняли еще одну инициативу для поддержки бизнеса. Так, в краевой закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Краснодарском крае» были внесены важные изменения. Информацию по законопроекту на сессии представил вице-спикер ЗСК, председатель профильного комитета Сергей Алтухов.

По его словам, документом предлагается дополнить формы государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) и организаций, образующих инфраструктуру поддержки МСП, гарантийной поддержкой. Предложенными поправками краевой закон приводится в соответствие с федеральным. Гарантийная поддержка предусматривает предоставление поручительств или независимых гарантий по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, основанным на кредитных договорах, а также договорах займа, финансовой аренды и т.д.

- Малый и средний бизнес сильно пострадал от распространения коронавирусной инфекции. Последствия могут оказаться печальными для многих его предприятий, которые остро нуждаются в кредитных и иных финансовых ресурсах. Предоставление гарантийной поддержки поможет им продержаться в трудный период, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Развитие промышленности и привлечение инвесторов

На сессии ЗСК в первом чтении депутаты поддержали изменения в закон «О промышленной политике в Краснодарском крае». Поправки предусматривают дополнительные требования к управляющей компании промышленного технопарка. Цель установки дополнительных требований – применение мер стимулирования за счет средств краевого бюджета.

Чтобы воспользоваться финансовой поддержкой региона, компаниям необходимо состоять на налоговом учете на территории Краснодарского края, не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, не иметь задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и пр.

- Развитие отрасли промышленности – один из важнейших приоритетов в экономической политике органов региональной власти. Край всегда уделял этому большое внимание – шло создание промышленных парков, образован Фонд развития промышленности. А сейчас, когда вся наша экономика оказалась под воздействием тяжелых последствий пандемии коронавируса, необходимость в стимулирующей поддержке отрасли важна, как никогда. С принятием этого закона управляющие компании промышленных технопарков смогут получить за счет имущества и бюджетных средств края поддержку своей деятельности, – прокомментировал спикер ЗСК.

Экспорт древесины под контролем

В ходе сессии было озвучено обращение местных парламентариев к министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову по вопросу введения квот на отдельные виды лесоматериалов ценных пород, отправляемых на экспорт. Документ разработал профильный комитет ЗСК по инициативе краевого департамента промышленной политики.

В обращении отмечается нехватка сырья для производства продукции из древесины отечественными предприятиями. В то время, как только за прошлый год из края в Китай и Турцию было вывезено более 50 тысяч кубометров ценной древесины.

- Вопрос квотирования экспорта ценной древесины назрел давно. Спрос на нее во всем мире высок и продолжает расти. Но сегодня сложилась ситуация, когда в погоне за нынешней копейкой можно упустить завтрашний рубль. Отправляя все большие объемы древесины ценных пород на экспорт, мы оголяем наш рынок лесоматериалов. И тем самым лишаем перспектив многие наши предприятия, в первую очередь мебельщиков. Мое личное мнение – на экспорт должен идти не лесоматериал, а продукция глубокой переработки, та, которую здесь, на Кубани, произведут наши предприниматели, – заявил Юрий Бурлачко.

КСТАТИ

Комфортные ярмарки с качественным товаром

Для торговцев введут упрощенные правила

Парламентарии рассмотрели меры по повышению качества ярмарочной торговли. Документ, облегчающий работу предпринимателей, принят сегодня в первом чтении на 38-й сессии кубанского парламента. Изменения в краевой закон «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок-ярмарок на территории Краснодарского края» внесены по инициативе главы региона Вениамина Кондратьева с учетом практики применения и предложений предпринимательского сообщества.

Документом предлагается упростить процедуру получения согласия собственника земельного участка (объекта имущественного комплекса), находящегося в муниципальной собственности, на территории которого предполагается проведение ярмарки. Эту обязанность возложат на органы местного самоуправления.

Документ также регламентирует и ответственность организаторов ярмарки.

Поправки позволяют и размещать на территории ярмарки автолавки, автомагазины или автоцистерны в порядке, определенном организатором ярмарки, выставки-ярмарки.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Помощь садоводам

Депутаты попросили министра упростить процедуру страхования посадок

Важным вопросом повестки стало обращение краевых законодателей к министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. Кубанские парламентарии попросили его упростить для сельхозпредприятий процедуру страхования урожая многолетних садов с учетом климатических условий регионов.

Напомним, из-за аномальных заморозков нынешней весной произошла массовая гибель почек и завязей. В связи с этим, распоряжением главы региона был введен режим ЧС.

По оценке экспертов, в этом году ожидается существенное снижение урожая косточковых и семечковых. Однако из-за сложной процедуры оформления, многие садоводческие агропредприятия не застраховали урожай.

Юрий Бурлачко подчеркнул, что необходимо упростить процедуру страхования садов, отметив, что и самим садоводам следует активнее заниматься страхованием урожая.

В планах кубанских депутатов – разработка новых мер поддержки для агропромышленного комплекса региона.