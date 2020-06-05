2020-06-05T18:49:44+03:00
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Снятие ограничений в Краснодарском крае 2020: с 6 июня отменяют запрет на посещение кладбищ

Снятие ограничений в Краснодарском крае 2020 начнется с 00:00 6 июня
Евгения СОРОКА
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Все погосты на территории Краснодарского края откроют. Фото: krd.ruВсе погосты на территории Краснодарского края откроют. Фото: krd.ru
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С 6 июня действие карантинных мер на Кубани ослабят. Основные ограничения, конечно, останутся. В частности, по-прежнему будут действовать спецпропуска и масочный режим. Однако жителям Краснодарского края разрешили гулять и заниматься спортом на открытых площадках и ходить на кладбище. Так что кубанцы, наконец, смогут прибраться на могилах своих предков, ведь к Пасхе и Радоницу им этого сделать не удалось из-за введенных ограничений.

- Отменен запрет на посещение кладбищ, - уточняют Комсомольской правде» - Кубань» в опертивном штабе Краснодарского края. - Соответствующие изменения отражены в постановлении губернатора Краснодарского края от 4 июня 2020 года № 318.

Находиться на территории погоста люди смогут в любое время. На ночь, как обычно, кладбище будут закрывать.

Что касается Краснодара, то здесь откроются все 18 погостов, которые ранее были недоступны для посещения. При этом, напомним, кладбищах во время карантина приводили в порядок. Здесь обрезали сухие деревья, убирали мусор.

Кстати, согласно постановлению губернатора носить маски жители Кубани должны в общественном транспорте и при входе и нахождении в объектах торговли, бытового обслуживания населения. В списке нет погостов, так что средства защиты на кладбище не нужны.

Ранее сообщалось, что карантин на Кубани продлили до 21 июня. Такое решение озвучил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время заседания оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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