В Президентский полк отправятся служить 15 лучших призывников Кубани

Попасть в ряды тех, кто защищает Кремль и обеспечивает безопасность первых лиц государства, мечтают многие юноши. Служба в Президентском полку трудная, но крайне престижная. Стать военной элитой страны могут только лучшие из лучших - каждого будущего «кремлевца» отбирают с особой тщательностью.

Гордая осанка, бравый вид

Критерии, которым должен соответствовать призывник, чтобы встать на охрану Кремля, жесткие.

- Эти военнослужащие всегда будут на виду, они - визитная карточка страны. Потому отбор строгий. Прежде всего, у призывника должны быть идеальная осанка, образцовая выправка, а рост не ниже 170 сантиметров, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» главный военный комиссар Краснодарского края Александр Кузнецов. – Кроме того, у молодого человека должны быть крепкое здоровье и первая категория годности к военной службе.

Зрение как у орла, а слух как у совы, никаких хронических заболеваний и жалоб на самочувствие – берут только бравых хлопцев. Неправильный прикус, проблемы с зубами и даже ношение брекетов – все это помешает получить заветную категорию.

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского КремляФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Молодые люди, которые метят в Президентский полк, должны похвастаться не только железным здоровьем, но и безупречной репутацией. У «кремлевца» должна быть полная семья. При отборе досконально проверяют самого призывника (на наличие судимостей, приводов, поднимают даже личное дело со школы – Авт.) и всех его родственников.

А еще в Кремль берут только с образованием не ниже среднего. Дипломы бакалавра и магистра в данном случае приветствуются, а награды на спортивных турнирах могут призывнику подняться на строчку выше среди огромного числа желающих. Одним словом, парней изучают, словно под лупой. Они, в свою очередь, понимают, престиж службы того стоит. Те, кто не пройдет отбор, второго шанса уже не получат.

Дважды годен

Попасть в роту специального караула грезят большинство «кремлевцев». Особенно почетно быть отобранным для службы на Посту №1. Мало кто знает, что для этого выбирают военнослужащих, внешне похожих друг на друга. В этом плане братьям Васюхно из поселка Афипский Краснодарского края сильно повезло. 19-летние Роману и Владимиру напарников искать не нужно. К тому же к службе в Президентском полку их готовили с пеленок.

На фото (слева) Владимир, отец Валерий и его брат Роман Васюхно.

- Нам отец с самого детства говорил: «Близнецы, светловолосые, да еще и высокие будете – вам дорога в Кремль», - улыбается Владимио Васюхно. - Для родных служба в Президентском полку – это гордость. Для нас – престиж. Ведь спустя год появляются большие перспективы.

Элитные новобранцы – это призывники с категорией «А». На военно-медицинском языке здоровье и физические данные соответствуют «президентскому стандарту». Роман и Владимир в школьные годы занимались единоборствами. Повзрослев, про спорт не забыли – парни по-прежнему поддерживают форму тренировками, так что медкомиссию прошли с легкостью.

- Проверяли биографию. Интересовались, не были ли мы за границей в настоящее время или в прошлом. Служба в Президентском полку напрямую связана с первыми лицами государства, поэтому визиты зарубеж нежелательны. Мы особо не переживали - за пределами России никогда не были, - добавляет Роман Васюхно. – В идеале у военнослужащих в такой воинской части не должно быть штампа в паспорте да и просто отношений с девушкой. Любовь отвлекает от службы. Но здесь у нас все гладко – с братом мы одиноки.

Раньше учил детей, а теперь - устав

В числе тех, кто пополнит Президентский полк, 25-летний школьный учитель из Лабинска Илья Уваров. Парень уже успел получить два диплома – он бакалавр и магистр исторических наук. В 2019-м молодой человек начал вести занятия у детей. Но не успел учебный год закончиться, как жизнь педагога круто изменилась.

За плечами Ильи Уварова два диплома — он историк.

- В армии еще не был – после школы продолжил учебу, была временная отсрочка. А в январе этого года мне позвонили из военкомата и пригласили на разговор. Говорят: «Есть возможность попасть в Президентский полк». Даже не раздумывал – тут же стал собирать документы, - рассказывает Илья Уваров.

Парень успешно прошел медкомиссию, по физическим данным вопросов не возникло. Личное дело долго тоже проверять не пришлось – история у Ильи чистая. А трудовая книжка еще и на руку сыграла – работа в школе дали ему дополнительное преимущество.

- Тщательно осматривали лицо, руки, в общем, все открытые участки тела на наличие татуировок, пирсинга, родимых пятен, шрамов, повреждений. Спрашивали, были ли операции, не ломал ли чего, у меня, к счастью, всегда ответ был отрицательный, - продолжает Илья.

Кремлевский всадник

Особое подразделение в Президентском полку - кавалерийский почетный эскорт, который из года в год выступает на Соборной площади. Наездники – те самые военнослужащие. Правда, в этом случае при отборе кандидатов на службу умение обращаться с лошадьми ценится особо. 19-летний Андрей Дудка из станицы Ивановской Красноармейского района имеет все шансы попасть в это подразделение, он занимается конкуром с 10 лет.

Андрей Дудка с детства занимается конкуром и имеет все шансы попасть в Почетный кавалерийский эскорт

- Я в седле с самого детства. Неподалеку от дома открылась школа верховой езды – мы с друзьями записались туда. Пара занятий и я уже не мог представить жизнь без этого. Участвовал в различных турнирах – краевых и всероссийских – везде призовые места, - говорит Андрей Дудка. – Что касается Президентского полка, то у меня много знакомых служили там. Пообщавшись с ними, я воодушевился. В итоге собрал документы, награды и пошел в военкомат. Оказалось – все успешно, отобран.

Сейчас парни готовятся к армии – отбывают в часть они в начале июля. Из-за коронавируса в казарме им предстоит 2 недели просидеть на карантине. А далее новобранцы окунутся в армейскую жизнь. Но уже сейчас они надеются задержаться в столице. Если за год они проявят себя, то им непременно предложат контракт. Хотя даже после окончания службы у стражей Кремля никогда не бывает проблем с трудоустройством - военная элита всегда нарасхват.