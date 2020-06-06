2020-06-05T23:59:22+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 6 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 379 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 6 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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Сочинские пляжи будут открываться поэтапно. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».Сочинские пляжи будут открываться поэтапно. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 379 человек.

- За последние сутки подтвердились 4 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 83 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 3580 человек, в том числе в Сочи – 1407 человек. Их состояние удовлетворительное.

6 июня в городе откроются более 20-ти пляжных территорий. Все остальные пляжи –санаторные и муниципальные – планируется открыть в течение недели.

- Основным органом, дающим разрешение на открытие пляжа, является Роспотребнадзор. Каждому арендатору или собственнику будет выписано отдельное предписание с учётом карантинных мероприятий, - сообщила директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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