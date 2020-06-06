2020-06-06T00:05:04+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 6 июня 2020: в городе подтверждено 4 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 6 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи возобноляют работу муниципальные парки, скверы и набережные.В Сочи возобноляют работу муниципальные парки, скверы и набережные.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Из 83 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 379 пациентов.

6 июня откроются для посещений все рекреационные объекты Сочинского национального парка. Кроме того, возобновят работу муниципальные парки, скверы и набережные.

Но на объектах продолжат дежурство мобильные отряды самоконтроля, чтобы контролировать санитарные правила.

- При посещении общественных мест рекомендуется соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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