Коронавирус в Сочи, последние новости на 6 июня 2020: в городе подтверждено 4 новых случаев опасной инфекции
Из 83 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.
Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 379 пациентов.
6 июня откроются для посещений все рекреационные объекты Сочинского национального парка. Кроме того, возобновят работу муниципальные парки, скверы и набережные.
Но на объектах продолжат дежурство мобильные отряды самоконтроля, чтобы контролировать санитарные правила.
- При посещении общественных мест рекомендуется соблюдать масочный режим и нормы социальной дистанции, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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