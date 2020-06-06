2020-06-06T12:11:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 6 июня 2020: заработали парки и летние кафе, открыты для посещения кладбища

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 6 июня 2020 года
Евгения СОРОКА
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В парке «Краснодар» с раннего утра было много людей.В парке «Краснодар» с раннего утра было много людей.Фото: Галина КОПЫЛОВА
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 6 июня.

Начиная с сегодняшнего дня, снимаютя ряд ограничений. Теперь жители города могут отправиться на прогулку с семьей в парк или сквер, пройтись по набережной. Все прогулочные зоны открыты. Правда, краснодарцев по-прежнему просят соблюдать социальную дистанцию и держаться на расстоянии друг от друга.

А еще отменили запрет на посещение кладбищ. Горожане наконец смогут прибраться на могилах своих родственников, ведь к Пасхе и Радоницу им этого сделать не удалось из-за введенных карантинных мер. Находиться на территории погоста люди смогут в любое время.

Масочный режим остался, но с 6 июня на улице жители Краснодара могут гулять без средств защиты. Надевать маски стоит только, если вы заходите в помещение или общественный транспорт.

Кроме того, c 8 июня любители активного образа жизни, смогут спокойно отправляться на спортплощадку - доступ к турникам наконец открыли. Заработали и тренажерные залы - пока разрешили открыться только тем, чьи помещения не превышают площадь 300 квадратов. Но все же это большой плюс.

Число заболевших в Краснодаре все еще растет.

- За последние сутки COVID-19 выявили у 16 человек, - уточняют в оперативном штабе Краснодарского края.

Таким образом, с начала пандемии в городе 1534 зараженных.

В 10 обсерваторах Краснодара находятся 1092 человека.

- Это, в том числе пассажиры, направленные в краевой центр из других муниципалитетов края, - добавляют в городской администрации.

Напомним, карантин в кубанской столице продлен до 21 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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