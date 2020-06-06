Сергей Галицкий лично побывал в парке Краснодар в первый день открытия после карантина

Один из первых в кубанской столице после длительного карантина снял на входе сигнальные ленты парк «Краснодар». Уже накануне открытия краснодарцы кучковались возле одноимённости стадиона в надеже попасть в парк. Но пересечь границу рекреационной зоны, как и было заявлено, можно было только рано утром, 6 июня. Были и такие, которые с удовольствием стали первопроходцами после самоизоляции.

Продавцы торговых точек соблюдают все правила защиты: они в масках и перчаткахФото: Галина КОПЫЛОВА

- Я приехал прокатиться на велосипеде в 6 утра. Здесь даже в это время встретил несколько человек: кто-то бегал, кто-то просто гулял. А ближе к 10, конечно, уже больше народу подтянулось, - без удивления протараторил парень, спеша уехать.

Молодоженам посчастливилось устроить фотосессию в первый день открытия парка Краснодар после карантинаФото: Галина КОПЫЛОВА

Стоит отметить, что передвижение в парке Краснодар на велосипедах, а также скейтах и роликовых коньках разрешено только до 10 часов утра.

Жених и невеста приехали на прогулку перед официальной регистрацией бракаФото: Галина КОПЫЛОВА

Парк встретил посетителей причесанным газоном. Самым главным человеком на открытии стал меценат и Почетный гражданин города Сергей Галицкий. Он лично прогулялся по парку, а также проинспектировал строительство новой очереди. На объекты Сергей Николаевич заходил в маске.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="352" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783458" frameborder="0"></iframe> Сергей Галицкий утром лично открыл парк «Краснодар».Галина КОПЫЛОВА

- Он хозяин и постоянный гость. Часто приходит лично посмотреть, на каком этапе работы. Вот и на открытии парка вам удалось его увидеть, - сказал один из работников.

Галицкий был в очках, перед посещением строительных объектов надевал маску и, возможно, думал, что его не угадают. Но краснодарцы успели восхититься простотой Сергея Николаевича и заснять его на мобильники с нескольких ракурсов.

В парке работают фонтаны. Дети с удовольствием плескаются в воде в жаркий деньФото: Галина КОПЫЛОВА

В связи с еще действующим на территории Кубани карантином, а его, напомним, продлили до 21 июня, парк открыли с некоторыми ограничениями.

- С 6 июня можно приходить в гости. Но, конечно, пока с необходимыми ограничениями Роспотребнадзора. Нужно соблюдать социальну дистанцию не меньше 1,5 метров. Про режим самоизоляции не должны забывать люди с высоким риском тяжёлого заболевания. Самое главное – детская площадка пока будет закрыта, - объявили на официальной страничке парка в социальных сетях.

Зона у королевского делоникса одна из самых красивых в парке КраснодарФото: Галина КОПЫЛОВА

Но, к сожалению, соблюдать все предписания у местных жителей удается с трудом. В некоторых зонах парка сложно соблюдать дистанцию. Например, у круглого пруда на лестнице собираются зеваки, наблюдающие за карпами. Или в зеркальном лабиринте скопившиеся посетители не могут оторвать глаз от красоты королевского делоникса (дерево родом с Мадагаскара – ред).

В парке можно встретить не только молодежь, но и пожилых людейФото: Галина КОПЫЛОВА

Также на свежий воздух вышли пожилые людей, а в детских зонах слышен заливистый смех детей.

- Детская площадка закрыта, тут играть нельзя, - показывает на предупреждающую табличку охранник. Но за только ушедшими ребятами вслед приходят новые.

Родители не в силах удержать детей игнорируют предупреждения на табличкахФото: Галина КОПЫЛОВА

Краснодарцы после объявления об открытии парка очень переживали за шалфей: чтобы любители селфи не вытоптали островки в полукруглых палисадниках. Тут стоит сказать, что травянистое растение пока радует глаз, то ли посетители ещё не освоились, то ли после самоизоляции стали ценить то, что радует глаз.

После карантина краснодарцы особенно переживают за поля шалфеяФото: Галина КОПЫЛОВА

Напомним, чтобы рассредоточить прогуливающихся пешеходов с 6 июня губернатор ослабил ряд ограничительных мер, в том числе и разрешил открыть парки и скверы. При этом власти отметили, что аттракционы работу не возобновят. Также с 6 июня открылись уличные летние террасы и веранды.