Коронавирус в Адыгее, последние новости на 6 июня 2020: число заболевших перевалило за 1000

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 6 июня. В республике продолжают выявлять новых заболевших коронавирусной инфекцией. Правда, новых крупных вспышек заболеваемости не зафиксировано.

В оперативном штабе Адыгеи опубликовали статистику заболеваемости коронавирусом. Количество больных за минувшие сутки увеличилось на 30 человек. Таким образом, общее число зараженных перевалило за 1000 человек.

На лечении находятся 438 человек. С начала эпидемии выздоровели 577, десять пациентов скончались. У скончавшейся накануне 82-летней женщины подтверждена причина смерти - COVID-19.

Больше всего заболевших в Майкопе – 277 (шесть заболевших за последние сутки), в Красногвардейском районе число зараженных достигло 244, в Тахтамукайском районе - 176.

В Адыгейске коронавирусом больны 107 человек, в Теучежском районе – 104, Майкопском районе – 70. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (20), Гиагинском (15) и Шовгеновском (6) районах.

Пострадавшим от пандемии арендаторам рынков Майкопа помогут открыть интернет-магазин. Более 15 предпринимателей – арендаторов двух городских рынков Майкопа готовы поучаствовать в проекте. Сейчас из-за коронавируса торговые точки закрыты, а значит продавцы теряют прибыль. В Сети они смогут продавать непродовольственные товары – прежде всего, одежду и обувь для всех возрастов. На рынке «Черемушки» уже выделили помещение под пункт выдачи товаров.