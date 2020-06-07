2020-06-07T00:37:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 7 июня 2020: город готовится к открытию МФЦ и тренажерных залов

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 7 июня 2020 года
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 7 июня.

По последним данным, коронавирусом в кубанской столице с начала пандемии заболели 1534 человека. За сутки врачи диагностировали COVID-19 у 16 пациентов. И стоит сказать, показатели эти радуют - уже третий день подряд число новых случаев не превышает 20.

Тем не менее власти рекомендуют по-прежнему соблюдать дистанцию, если вы зашли в магазин или общественный транспорт, а также носить средства защиты.

Сейчас Краснодар, как и другие районы края, готовится к открытию тренажерных залов. С 8 июня официально разрешат работу всех спортивных объектов с отдельным входом и площадью не более 300 квадратов. Так что любителям активного образа жизни нужно подождать всего денек - уже с понедельника они смогут вернуться к полноценным тренировкам.

Кроме того, с 8 июня МФЦ вернутся к штатному режиму работы. Но принимать они будут по предварительной записи. Так что, если у вас намечается поход в многофункциональный центр, позаботьтесь об этом заранее. Попасть в «живую очередь» можно по телефону контактного центра 8 (800) 30-23-444.

Кстати, краснодарские обсерваторы продолжают свою работу в связи с продлением карантина. В общей сложности там находятся 1092 человека.

Напоминаем, что инфекционная больница Краснодара начала проводить платные тесты на COVID-19. Метод исследования ПЦР, стоимость услуги составит 1684 рубля. Результат на руках будет уже на следующий день.

Где еще в Краснодаре сдать тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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