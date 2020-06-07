Число заболевших коронавирусом в Сочи на 7 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 383 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 383 человек.

- За последние сутки подтвердились 4 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 81 пациента. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 3495 человек, в том числе в Сочи – 1370 человек. Их состояние удовлетворительное.

6 июня в Сочи возобновили работу террасы и веранды уличных кафе, а также рестораны на открытом воздухе с отдельным входом. В Сочи порядка 200 таких заведений.

- Расстояние между столами должно быть не менее полутора метров. Всем сотрудникам летних кафе и ресторанов необходимо работать в масках и перчатках, при входе в заведения общепита гостям предлагают обработать руки антисептиком, - сообщил заместитель начальника управления потребительского рынка и услуг администрации Сочи Александр Дутов.