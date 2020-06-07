2020-06-07T00:44:57+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 7 июня 2020: в городе подтверждено 4 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 7 июня 2020 года
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи возобновили работу муниципальные парки, скверы и набережные.В Сочи возобновили работу муниципальные парки, скверы и набережные.Фото: Юлия БАРАНОВА
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Из 81 нового случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 4 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 383 пациентов.

6 июня на курорте начали работу муниципальные парки, скверы и набережные. В городе заработали фонтаны.

- Это стало возможным после ослабления губернатором Краснодарского края Вениамина Кондратьева ограничительных мер, связанных с COVID-19. Однако режим карантина в регионе продлён до 21 июня, и необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется, - отметил вице-мэр Сочи Владимир Пушкарёв.

Он пригласил жителей и гостей Сочи вернуться к прогулкам и занятиям спортом на свежем воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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