Число заболевших коронавирусом в Сочи на 8 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 390 пациентов
В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция выявлена у 390 человек.
- За последние сутки подтвердились 7 случая опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.
Всего за сутки в регионе коронавирус подтвержден у 87 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 3431 человек, в том числе в Сочи – 1352 человек. Их состояние удовлетворительное.
В Сочи 6 июня открылись пляжи, впервые после введения карантина приняли первых гостей 200 летних кафе и ресторанов.
- Соблюдение требований Роспотребнадзора в заведениях будут контролировать мобильные отряды самоконтроля. За игнорирование санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии владельцам ресторанов и кафе грозит штраф либо прекращение деятельности сроком до 90 суток, - обратили внимание в пресс-службе мэрии Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU
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