Коронавирус в Сочи, последние новости на 8 июня 2020: в городе подтверждено 7 новых случаев опасной инфекции

Из 87 новых случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 выявлен у 7 человек. Об этом сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавируная инфекция подтвержден у 390 пациентов.

6 июня на курорте начали работу муниципальные парки, скверы и набережные. Но маршруты для туристов на природоохранных территориях остаются закрыты пока до 21 июня. Об этом сообщают объявления у входа на популярные тропы для походов. В их числе: водопады Девичьи слезы и Олеговский, Хмелевские озера.

С 6 июня в Сочи, как во всем Краснодарском крае открылись для прогулок скверы и парки. Такое решение принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания регионального оперативного штаба.