2020-06-08T10:20:37+03:00
Происшествия

«Он залез ночью и связал меня»: Приезжий силой выбил у жительницы Кубани 3 млн рублей

Злоумышленник забрал деньги и ювелирные украшения
Галина КОПЫЛОВА
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В отношении подозреваемого возбужденно уголовное делоВ отношении подозреваемого возбужденно уголовное делоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ограбление произошло в Крымском районе. Ночью в дежурную часть позвонила местная жительница. Она со слезами рассказывала правоохранителям, что незнакомый ей человек залез в окно дома и напал, пока она спала.

- Приезжайте скорее, - умоляла полицейских женщина. – Он вынес все мои сбережения.

Неизвестный мужчина напал на хозяйку, когда та была дома одна. Он связал её и под давлением заставил рассказать, где лежат ценности. От страха женщина показала заначку.

- Похитив денежные средства в сумме 2 млн рублей и ювелирные украшения, злоумышленник скрылся. Общая сумма ущерба потерпевшей составила более 3 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Через несколько дней полицейские нашли грабителя. Он успел добраться до Московской области.

- Злоумышленником оказался 35-летний ранее судимый приезжий из Воронежской области. Его задержали и доставили в ОМВД России по Крымскому району. Ювелирные украшения он продал, а деньги потратил, - рассказали «КП» - Кубань» в полиции.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет. На период предварительного следствия мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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