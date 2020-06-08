2020-06-08T10:59:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 8 июня 2020: спортзалы открылись, полиция разберется с ночными тусовщиками

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 июня 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 июня 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Краснодаре на 8 июня.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, по данным на 8 июня, в региональной столице с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1591 человека. За последние сутки положительный результат теста на COVID-19 показал у 26 человек, днем ранее в Краснодаре зарегистрировали 31 заражение.

Медики и специалисты Роспотребнадзора отмечают, что в городе и регионе в целом статистика по зараженным падает, однако по-прежнему не стоит забывать про ношение масок в местах скопления людей, а также про социальную дистанцию.

Сегодня в кубанской столице открываются спортивные залы, которые подходят под условие – площадь не более 300 кв. м, а также имеется отдельный вход. Так что спортсмены уже с понедельника могут приступить к занятиям любимым делом.

С понедельника, 8 июня, также вернулись к привычной работе краснодарские МФЦ. Однако прием будет осуществляться только по предварительной записи. Попасть в «живую очередь» можно по телефону контактного центра 8 (800) 30-23-444.

Обсерваторы Краснодара также продолжают принимать гостей региона, решивших в это сложное в эпидемиологическом смысле время приехать в Краснодарский край. Так, в городские обсерваторы попадают не только те, кто прибыл в Краснодар на поезде или самолете, сюда везут еще и гостей соседних районов и городов. За последние сутки в обсерваторы Краснодара попали 35 человек. В общей сложности там находятся 1127 человек.

С нарушителями требований Роспотребнадзора, устроившими массовую вечеринку в ночь на 7 июня на улице Красной, полиция обещает разобраться. Кроме того, мэр Краснодара Евгений Первышов серьезно настроен провести расследование в отношении зачинщиков мероприятия и заведений, возле которых собралась молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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