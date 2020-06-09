Коронавирус в Сочи, последние новости на 9 июня 2020: в городе не выявлено новых случаев опасной инфекции

- Из 86 новых случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 не выявлен.,- сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 390 пациентов.

С 8 июня многофункциональные центры курорта возобновили деятельность в полном объёме. Посетить МФЦ можно с 09:00 до 18:00 по предварительной записи.

Оказание государственных и муниципальных услуг будет вестись с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. В частности, на территории МФЦ нужно находиться в маске и следовать правилам социальной дистанции.

Выдачу документов организуют в порядке «живой очереди» с ограничением одновременного нахождения посетителей в зале.

Карантинные меры решение властей региона продлены, с некоторыми послаблениями, до 21 июня.

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