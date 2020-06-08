2020-06-08T11:18:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Адыгее, последние новости на 8 июня 2020: за сутки число заболевших увеличилось на 44 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 8 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 8 июня 2020 года.Мы собрали последние новости о коронавирусе в Адыгее на 8 июня 2020 года.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на утро 8 июня. В Адыгее, как и в Краснодарском крае, медики продолжают выявлять новых пациентов, заразившихся корнанвирусной инфекцией. Так, за последние сутки в больницы республики пополнились на 44 человека с подтвержденным диагнозом в девяти муниципальных образованиях. Об этом сообщает оперативный штаб Адыгеи. Таким образом, общее число заболевших, по данным на утро 8 июня, составляет 1069 человек.

Наибольшее количество заболевших отмечается в столице республики – в Майкопе с начала пандемии было зарегистрировано 297 заболеваний. Ненамного отстал Красногвардейский район – там медики выявили 247 пациентов. Следом идет Тахтамукайский район с цифрой в 184 человека, в Адыгейске 118, Теучежский – 109, Майкопский район – 73, Кошехабльский район - 20, Гиагинский район - 15, Шовгеновский район - 6.

Лечение сейчас проходят 453 человека (+44 за последние сутки), выписаны из медицинских учреждений 606 человек, 29 из них – за последние сутки. Летальных исходов, к сожалению, зарегистрировано 10, за минувший день в Адыгее смертей от коронавируса не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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