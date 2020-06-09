Число заболевших коронавирусом в Сочи на 9 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 390 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция по-прежнему выявлена у 390 человек.

- За последние сутки в Сочи не подтвердились новые случаи опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус обнаружен у 86 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 3255 человек. Их состояние удовлетворительное.

Тем временем, на курорте одновременно возобновили работу все городские фонтаны. Для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов.

Тем не менее режим карантина в регионе продлён до 21 июня, и необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.

И все-таки жители и гости Сочи уже могут вернуться к прогулкам и занятиям спортом на свежем воздухе. Вся инфраструктура на курорте для этого подготовлена.

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