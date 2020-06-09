2020-06-08T11:22:02+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 9 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 390 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 9 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала эпидемии выявлено 390 случаев COVID 19В Сочи с начала эпидемии выявлено 390 случаев COVID 19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция по-прежнему выявлена у 390 человек.

- За последние сутки в Сочи не подтвердились новые случаи опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус обнаружен у 86 пациентов. По данным регионального оперштаба, в обсервaторах Кубани находятся 3255 человек. Их состояние удовлетворительное.

Тем временем, на курорте одновременно возобновили работу все городские фонтаны. Для посещения открылись сочинские парки, скверы и набережные, а также летние террасы кафе и ресторанов.

Тем не менее режим карантина в регионе продлён до 21 июня, и необходимость соблюдать меры предосторожности сохраняется.

И все-таки жители и гости Сочи уже могут вернуться к прогулкам и занятиям спортом на свежем воздухе. Вся инфраструктура на курорте для этого подготовлена.

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В теннисной академии в Сочи меняют покрытие кортов

Для этих целей приобретено порядка 90 тонн так называемого «теннисита» - смеси для грунтового покрытия кортов, состоящей из глины и наполнителя в виде высевок кирпичной керамической крошки. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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