2020-06-08T13:48:30+03:00
Происшествия

«Прорвемся, опера!»: видео, на котором полицейские пьянствуют в сочинском кафе, проверяют на подлинность

На кадры попала большая компания людей в форме, отмечавших профессиональный праздник во время карантина [видео]
Ева МУР@kp_kuban
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За богатым столом полицейские отмечали День образования полиции.За богатым столом полицейские отмечали День образования полиции.
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Сочинские полицейские, судя по всему, широко отметили День образования российской полиции, который празднуется 5 июня. По крайней мере об этом свидетельствует видео, появившееся после богатой вечеринки в одном из загородных кафе.

- Бесхозная служебная "приора", - перечисляет нарушения правоохранителей хорошо поставленный голос за кадром.

Пройдя еще несколько шагов, его автор встречает первого виновника торжества в форменной рубашке и с жетоном.

Появилось видео, где сочинские полицейские пьянствуют во время карантина.

- Управление собственной безопасности, представьтесь, пожалуйста, - говорит голос.

В растерянности служивый достает документы. Но автор видео движется дальше, где большая компания засела за богатым столом.

- Встаньте, сотрудники полиции, пожалуйста, - пытается перекричать рвущийся из колонок песню, ставшую гимном полиции - "Прорвемся, опера!". - Вы выпиваете спиртное и на посту?

Многочисленная мужская компания, в форме и без, явно обескуражена внезапностью такого допроса.

Главное управление МВД по Краснодарскому краю уже начало проверку после появившегося в сети видео.

- Проводится проверка, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ведомства.

Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует карантин до 21 июня. Увеселительные мероприятия под запретом, а летние кафе работают только при условии строгого соблюдения требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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