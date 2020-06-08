«Прорвемся, опера!»: видео, на котором полицейские пьянствуют в сочинском кафе, проверяют на подлинность
Сочинские полицейские, судя по всему, широко отметили День образования российской полиции, который празднуется 5 июня. По крайней мере об этом свидетельствует видео, появившееся после богатой вечеринки в одном из загородных кафе.
- Бесхозная служебная "приора", - перечисляет нарушения правоохранителей хорошо поставленный голос за кадром.
Пройдя еще несколько шагов, его автор встречает первого виновника торжества в форменной рубашке и с жетоном.
Появилось видео, где сочинские полицейские пьянствуют во время карантина.
- Управление собственной безопасности, представьтесь, пожалуйста, - говорит голос.
В растерянности служивый достает документы. Но автор видео движется дальше, где большая компания засела за богатым столом.
- Встаньте, сотрудники полиции, пожалуйста, - пытается перекричать рвущийся из колонок песню, ставшую гимном полиции - "Прорвемся, опера!". - Вы выпиваете спиртное и на посту?
Многочисленная мужская компания, в форме и без, явно обескуражена внезапностью такого допроса.
Главное управление МВД по Краснодарскому краю уже начало проверку после появившегося в сети видео.
- Проводится проверка, - сообщили "КП"-Кубань" в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Краснодарском крае по-прежнему действует карантин до 21 июня. Увеселительные мероприятия под запретом, а летние кафе работают только при условии строгого соблюдения требований Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU
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