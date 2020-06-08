Открытие парков в Сочи в 2020 году после карантина: на входе термометр, экскурсионные группы на прогулку не пустят

Открытие парков в Сочи в 2020 году ждали с особым нетерпением: в летнюю жару это излюбленное место отдыха.

С 6 июня в Сочи, как и на других курортах Краснодарского края, после режима ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, открылись первые парки. Это стало возможным после решение губернатора Кубани Вениамина Кондратьева по итогам заседания регионального оперативного штаба.

Первым принял гостей главный парк Сочи - «Ривьера». И люди поспешили в любимые уголки, по которым так соскучились за два месяца.

С раннего утра на дорожках парка - десятки людей, подавляющее большинство из которых пришли с детьми. Фото Анны Маевой

С раннего утра на дорожках парка - десятки людей, подавляющее большинство из которых пришли с детьми. Кто-то гуляет, кто-то занимается спортом, соблюдая дистанцию.

Сейчас в «Ривьере» праздничное настроение создают яркие «фейерверки» цветущих роз. Фото Анны Маевой

Сейчас в «Ривьере» праздничное настроение создают яркие «фейерверки» цветущих роз и жасмина, свежая зелень, кружит голову аромат магнолий.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации парка, в ближайших планах - открытие новых зон для отдыха и спортивных занятий. А ещё парк в предвкушении масштабного бэби-бума.

В ближайших планах - открытие новых зон для отдыха и спортивных занятий. Фото Анны Маевой

Скоро появятся на свет малыши у лошадей конного театра и у дельфинов в дельфинарии «Ривьеры». В зоопарке «Рио» потомство ожидает пара королевских лемуров. В конном театре и дельфинарии сейчас готовят новые программы, которые представят туристам, как только будут сняты ограничения на проведения представлений.

В прошедшие выходные первых посетителей приняли зеленые зоны Сочинского национального парка и Кавказского заповедника. Это парки «Дендрарий» и «Южные культуры», Тисо-самшитовая роща.

Парки выполняют рекомендации Роспотребнадзора. Фото Анны Маевой

- Посещение объектов организованными экскурсионными группами по-прежнему запрещено. Выполняя рекомендации Роспотребнадзора, мы установим на входе в парк «Южные культуры» и в рощу средства дезинфекции и термометры, - обратили внимание в пресс-службе Кавказского заповедника.

8 июня намечено открыть «Солохоул парк», но в прогулочном режиме. К сожалению, катание на аэростатах и настоящем БТР здесь запустят после снятия ограничительных мер. Скайпарк открывает свои двери для гостей 12 июня. Пока в парке туристам будут доступны только пешеходные и прогулочные зоны, мост Скайбридж, смотровые площадки, уличные точки питания, летняя терраса панорамного ресторана и сувенирный магазин.

- Парк будет работать с учетом дополнительных мер безопасности и требований, установленных Роспотребнадзором, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Скайпарка.

В День России намерен принять первых гостей и «Сочи Парк». Его работа также запланирована в прогулочном режиме.

- Сейчас мы готовимся к этому долгожданному событию, - призналась «Комсомольской правде» - Кубань» представитель пресс-службы первого тематического парка России.