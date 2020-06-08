На Кубани умерла 60-летняя медсестра районной больницы

Накануне стало известно о том, что в краевой клинической больнице №1 в Краснодаре скончалась 60-летняя Людмила Кравченко. Как позже выяснилось, женщина - медсестра Мостовской ЦРБ, она работала в отделении реанимации и анестезиологии.

- Она пользовалась большим уважением и любовью коллег. В больнице она проработала более 30 лет, - сказали «КП» - Кубань» в Мостовской центральной районной больнице.

Когда в больницу стали поступать больные коронавирусом пациенты, женщина не отказалась от дежурства, продолжила работать и помогать своим коллегам. Не исключено, что именно при работе с контактными больными и заразилась медсестра.

Заболела Людмила 7 мая. Как только у женщины ухудшилось самочувствие, ее сначала госпитализировали в ЦРБ Лабинского района. Там медика подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Однако состояние продолжало ухудшаться, и ее отправили на лечение в Краснодар. В больнице краевого центра женщине назначили лечение, но из-за того, что болезнь протекала тяжело, у нее открылось легочное кровотечение.

- Врачи старались ее спасти, но 7 июня пациентка скончалась, - уточнили в краевом оперштабе.

Ровно за месяц до смерти женщина отметила день рождения - ей исполнилось 60 лет.

- Она была прекрасная мать, бабушка уникальная. В ее руках все горело, ручки золотые. Коллега была отличная. Боль не выразить словами. Мы будем Вас помнить, любить, - говорят друзья и родные медсестры.

«Комсомольская правда» - Кубань» выражает искренние соболезнования родственникам Людмилы Кравченко.