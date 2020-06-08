В кубанском городе при ремонте загорелась газовая труба, три человека с ожогами доставили в больницу

Днем 8 июня на улице Интернациональной, что в самом центре Тимашевска, произошло ЧП. При ремонтных работах загорелась газовая труба, пятиметровое пламя полыхало из ямы, которую выкопали рабочие, до приезда пожарных подразделений.

Очевидцы сняли происходящее на свои мобильники. На кадрах видеозаписей видны пятиметровые языки пламени, которые нагоняли ужас на зевак.

- Произошло возгорание газовой трубы в районе 11 школы. На данный момент ведутся ремонтные работы, ситуация под контролем. Все специализированные службы на месте, - сообщил в своем инстаграме мэр Тимашевска Николай Панин.

В центре Тимашевска загорелась газовая труба.

В пресс-службе ГУ МЧС Кубани «Комсомолке» рассказали, что заявка о возгорании на пульт диспетчера поступила в 15:37. Спустя минуту к месту выехали силы и средства МЧС России. По прибытию в 15:46 пожарные установили, что произошла разгерметизация газовой трубы с последующим возгоранием. Площадь огня составила 5 кв. м.

- На месте работали 2 единицы техники и 7 человек личного состава, в 14:48 огонь был локализован, - заявили в пресс-службе ведомства, уточнив, что в результате ЧП есть пострадавшие.

А в причинах произошедшего теперь разбирается СК. Тимашевский межрайонный следственный отдел организовал дослесдтвенную проверку по факту травмирования троих сотрудников коммерческой организации, которые выполняли ремонтные работы.

В Тимашевске загорелась газовая труба во время ремонтных работ.

- По предварительным данным, сотрудники осуществляли подготовительные работы для ремонта газовой трубы на улице Интернациональной. В какой-то момент произошло возгорание природного газа. В результате пострадали трое работников предприятия в возрасте от 40 до 56 лет, - рассказали «КП»-Кубань» в СУ СК региона.

Там же отметили, что пострадавших в места происшествия увезли в Тимашевскую ЦРБ. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

- В настоящее время на месте работает следователь территориального следственного отдела. В ходе проведения проверки будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - заключили в СК.