2020-06-08T19:03:56+03:00
Политика

Воздушный Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года: летчики покажут фигуры высшего пилотажа

Воздушный Парад Победы в Новороссийске 24 июня 2020 года удивит жителей города зрелищным шоу
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Воздушный Парад Победы в Новороссийске пройдет 24 июня.Воздушный Парад Победы в Новороссийске пройдет 24 июня.
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Экипажи штурмовой авиации готовятся показать высший пилотаж - начались репетиции Парада Победы 2020 в Новороссийске. Ранее в городе-герое пролет винтокрылых машин уже проходил - вертолеты взмыли в небо 9 мая. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, полноценного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не было. Его перенесли на 24 июня. Именно в этот в 1945 году состоялся легендарный парад победителей.

– Это очень символичная дата и мы гордимся, что на территории Новороссийска пройдет военный парад, - сказал вице-губернатор Сергей Пуликовский. - Все мероприятия будут проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Как стало известно, военный парад пройдет только в городе-герое Новороссийске. Участвовать в шествии будут более тысячи военнослужащих.

- По улице Советов маршем пройдут парадные расчеты Воздушно-десантных войск, Черноморского флота, Кубанского казачьего войска, Федеральной противопожарной службы, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Также задействовано более 25 единиц боевой и специальной техники.

Над Цемесской бухтой запланирован пролет авиации. Всего в небо поднимутся 10 вертолетов. Предварительно, нaд Новороссийском пролетят Ми-8АМТШ - трaнспортно-штурмовой вертолет («Терминатор»), Ми-28Н - удaрный вертолет («Ночной охотник»), Ка-52 - разведывательно-удaрный вертолет («Аллигатор»). И сaмолеты: Су-25СМ3 - штурмовик, Су-30СМ - истребитель.

- Участие примут самолеты и вертолеты Черноморского флота, - говорят в пресс-службе Южного военного округа.

Мероприятие состоится на площади им. Ленина в Новороссийске - именно отсюда удобнее всего будет наблюдать за шествием и воздушной частью парада. Начало в 10:00. Вечером же небо озарит праздничный салют - он начнется в 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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