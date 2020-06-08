В Сочи на знаменитой лестнице к морю разбили клумбы и обустроили зону отдыха

В Сочи завершили первый этап реконструкции Ривьерской набережной - самого знакового места курортного лета. Во время проведения работ был сохранен исторический облик объекта.

Главной достопримечательностью отреставрированной набережной стала необычная лестница к морю: с зоной отдыха, пандусом и цветочными клумбами. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Главной достопримечательностью отреставрированной набережной стала необычная лестница к морю: с зоной отдыха, пандусом и цветочными клумбами.

- Ступени могут использоваться в качестве скамеек для отдыха. Благодаря необычной конструкции, спускаться к набережной смогут и родители с колясками, и маломобильные граждане. Здесь же, прямо в ступенях сделаны специальные углубления для клумб. А скамейки вмонтировано порядка 700 метров светодиодных ламп, - сообщил первый вице-мэр Сочи Денис Юрковский.

На набережной обновили старый спуск к морю и восстановили известную ещё с советских времён скульптуру «Пловцы». Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Кроме того, на набережной обновили старый спуск к морю и восстановили известную ещё с советских времён скульптуру «Пловцы». Теперь она подсвечивается в тёмное время суток.

В мэрии Сочи обратили внимание, что благодаря демонтажу незаконных торговых и развлекательных объектов, пляжную территорию удалось увеличить в два раза.

Благодаря демонтажу незаконных торговых и развлекательных объектов, пляжную территорию удалось увеличить в два раза. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

Теперь береговая зона продлена до речной набережной. На променаде заменили брусчатку, установили новую уличную мебель и современные светильники. Параллельно строительству велись работы по озеленению. По проекту здесь обустроят шесть цветников с пальмами вашингтониями, многолетними кустарниками, кипарисами и другими растениями.

По проекту здесь обустроят шесть цветников с пальмами. Фото: МКУ «Агентство ИНКОМ».

- Мы тщательно изучили научные работы института цветоводства и субтропических культур, чтобы подобрать подходящий для данной территории ассортимент растений и соблюсти необходимую технологию посадки. В связи с непосредственным примыканием к берегу растения должны быть устойчивы к солевым нагрузкам, нужно также учесть и ветер, - уточнила инженер садово-паркового хозяйства подрядной организации Олеся Самилкина.

По ее словам, здесь будут высажены вашингтонии различной высоты, кипарисы, финик голландский, в качестве подсадки - рахиолепис индийский, лаванда, цистус и другие.

Она отметила, что все растения прошли необходимый фитосанитарный контроль, на каждое дерево имеется необходимая документация. Для устойчивого развития и адаптации корневой системы был завезён слой плодородной почвы.

Для занятий спортом на Ривьерской набережной установили воркаут-площадку. На финальном этапе работы по монтажу детской игровой зоны с верёвочным парком.

После завершения летнего курортного сезона строители начнут второй, заключительный этап реконструкции. В его рамках на верхней части набережной будет разбит новый сквер, а через реку Сочи построят пешеходный мост. Он соединит пляж «Ривьера» с морским вокзалом, пляжем «Маяк» и прогулочной зоной. Реконструкцию намечено завершить к лету 2021 года.