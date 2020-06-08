Открытие летних кафе в Краснодаре в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать

С 6 июня в Краснодаре, как и в других районах края, сняли ряд «коронавирусных» ограничений. Одним из пунктов стало открытие летних кафе, а также заведений, у которых есть открытые террасы.

При этом заведениям нужно соблюдать жесткие требования Роспотребнадзора. При входе расположить диспенсер с антисептиком для обработки рук. Столы расставить так, чтобы соблюдалась социальная дистанция в полтора метра. Каждые два часа дезифинцировать мебель и оборудование. А работники заведения могут работать только в масках и перчатках. Перед началом смены персонал должен измерять температуру. Если у кого-то жар, то его отправляют домой.

Кроме того, в летнем кафе строго-настрого запрещены банкеты и кальяны. За это могут оштрафовать как само руководство заведения, так и посетителей.

Замглавы Краснодара Дмитрий Логвиненко рассказал о том, сколько летних кафе может открыться в Краснодаре в этом сезоне.

- В городской схеме расположения площадок их предусмотрено 88. Схема эта утверждена, - уточнил Дмитрий Логвиненко. - Из опыта знаем, что ежегодно мы заключаем порядка 65–70 договоров на размещение «летников».

Сейчас в городе дали разрешения на работу 14 летним кафе. В ближайшее время могут открыть еще 18 точек общественного питания.

- Краснодар считается одним из примеров по обеспечению общественного порядка и культуре поведения людей на улице, - сказал градоначальник Евгений Первышов на еженедельной планерке. - И этому статусу города важно соответствовать.

КОНКРЕТНО

Какие летние кафе открылись в городе:

1. Ресторан «ДУХАНЪ» на Красной, 15/1;

2. Кафе «Donart» на Красной, 93;

3. Ресторан «Птичка-Невеличка» на Красная, 133/1;

4. Ресторан «Бумбараш» на Красной 143/3;

5. Ресторан «Стейк хаус» на Октябрьской, 16/4;

6. Ресторан «Барабулька» на Платановом Бульваре, 17/1;

7. Ресторан «Порто-Каррас» на Рашпилевской, 30;

8. Ресторан «Родина Южной Кухни» на Рашпилевской, 106А;

9. Кафе «Нахлебник» на Рашпилевской, 106А;

10. Кафе «Любо-Дорого» на Ленина, 44/9;

11. Ресторан «Винсент» на Мира, 35;

12. Ресторан «Балерина и Бифштекс» на Мира, 35/2;

13. Ресторан «Бастурма» на Российской, 72/1;

14. Кафе «Карасунская Старица» на Трудовой Славы, 6.

Напомним, открывают летние кафе и в других районах края. Больше всего объектов - на Черноморское побережье, где уже стартовал курортный сезон. В Сочи возобновят деятельность 214 кафе, в Геленджике – 162. Чуть меньше заведений в Анапе – 55, в Туапсинском районе – 50. В Ейском районе распахнут свои двери 44 летника.