Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 9 июня 2020: за неделю штрафы за нарушение карантина получили 670 человек

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в кубанской столице. За последние сутки в Краснодаре зафиксировано 26 инфицированных, таким образом с начала пандемии в краевом центре зарегистрировали 1591 случай заболевания. Для города-миллионника цифры кажутся не очень большими. К тому же, спешат обрадовать в мэрии, благодаря усилиям врачей из медучреждений выписаны уже 1048 пациентов. А это почти 70% от всего числа заболевших.

Как удалось выяснить эпидемиологам, в основном краснодарцы подхватили инфекцию за рубежом, остальные заразились после общения с уже инфицированными. Именно поэтому в кубанской столице продолжают работать обсерваторы. По последним данным, в них находятся 1069 человек.

Сейчас город готовится поэтапно открывать детские сады. С 8 июня от родителей, желающих отдать ребенка в дежурные группы, начали принимать документы. Оставить ребенка на попечение воспитателей смогут пока не все. Малышей с нянями разрешили оставлять сотрудникам экстренных и оперативных служб, медицинским работникам, а так же неполным семьям.

Кстати, отряды самоконтроля, которые продолжают патрулировать улицы из-за карантинных ограничений, теперь будут применять протоколы только в исключительных случаях. По большей части их работа будет разъяснительной.

- В целом за прошедшую неделю выдано 553 уведомления. 670 нарушителей карантина получили штрафы, - сказали в городской администрации.

В Краснодаре после введения послаблений открылись летние кафе и рестораны с террасой. Пока разрешили работать 14 заведениям. На рассмотрении - еще 18. Как только они пройдут все необходимые проверки, власти города обновят список.

А тем временем автошколы Краснодара из-за тяжелой ситуации собираются устроить флешмоб. Сотрудники организаций говорят, что они на грани закрытия. Их вид бизнеса не признали пострадавшим - что делать дальше, руководство не знает.