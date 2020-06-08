Коронавирус в Адыгее, последние новости на 9 июня 2020: общественный транспорт возобновляет работу, СТО обслуживают по записи

Предлагаем вашему вниманию последние новости о коронавирусе в Адыгее на 9 июня.

Как сообщает минздрав республики, по данным на 9 июня, с начала пандемии зарегистрировано 1115 случаев заболевания COVID-19. За последние 24 часа выявлено 46 заболевших. При этом говорится, что за минувшие сутки от этой инфекции выздоровели 12 пациентов, летальных случаев не зафиксировано.

Больше всего заразившихся в Майкопе - 314 человек. В Красногвардейском районе, где недавно произошла мощная вспышка заболевания, на данный момент зарегистрировано 248 заболевших. В Тахтамукайском районе коронавирусом заразились 194 человек.

В Адыгейске коронавирусом больны 121 человек, в Теучежском районе – 119, Майкопском районе – 76. Меньше всего больных COVID-19 в Кошехабльском (21), Гиагинском (16) и Шовгеновском (6) районах.

В столице Адыгеи частично возобновилась работа общественного транспорта. На линию вышли автобусы № 1, 2, 51, 110, 10, 15, 14, 52.

- Для обеспечения безопасности пассажиров в период пандемии в салонах общественного транспорта регулярно проводятся дезинфекционные мероприятия, - прокомментировали «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Майкопа. - При этом пассажиры без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук в общественный транспорт допускаться не будут.

Адыгейские автосервисы будут обслуживать клиентов только по предварительной записи. При этом должен соблюдаться временной интервала между посетителями - не менее 20 минут. Если перед СТО скопилась очередь, то расстояние между людьми должно быть не менее 1,5 метра. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты - медицинские маски со сменой каждые 3 часа и перчатки.