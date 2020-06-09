На Кубани лже-ломбарды грабят клиентов

На днях наша газета опубликовала сообщение о том, что прокуратура Центрального административного округа города Краснодара по результатам проверки возбудила дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшей незаконную микрофинансовую деятельность по предоставлению потребителям займов в одном из краснодарских магазинов комиссионной торговли.

При этом, как отмечают правоохранители, статусом микрофинансовой организации или ломбарда магазин не обладал и, соответственно, не был включен в реестр Банка России. Суд признал ИП виновным в данном правонарушении и назначил административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Судебный акт вступил в законную силу.

О том, как отличить ломбард от организации, работающей под видом ломбарда, «Комсомольской правде»-Кубань» рассказали в Южном ГУ Банка России.

Клиент ломбарда защищен законом

– К сожалению, на Кубани, есть организации, маскирующиеся под ломбарды, нередко это комиссионные магазины, – пояснили ситуацию в региональном управлении мегарегулятора. – Однако потребитель должен знать, что комиссионный магазин не вправе выдавать займы. Такие лжеломбарды заключают договор купли-продажи вещи, как правило, с правом обратного выкупа в течение определенного срока. Обратившись в такую организацию, нельзя быть уверенным в сохранности имущества. Кроме того, комиссии за пользование деньгами, которые выдают лжеломбарды, как правило, выше ставок, установленных для ломбардов Банком России, поскольку размер таких комиссий никем не контролируется.

То есть, если гражданин захочет выкупить свою вещь обратно, ему наверняка придется помимо возврата суммы, вырученной от продажи вещи, вернуть еще неустойку за досрочное расторжение договора купли-продажи. А, может, и вовсе столкнуться с тем, что комиссионный магазин продаст его вещь уже на следующий день после сделки. Таким образом, по сути, такая схема подпадает под признаки нелегальной деятельности по предоставлению потребительского кредита (займа), поскольку отвечает ключевым условиям: платность, срочность, возвратность.

Перед тем, как отнести свою вещь в ломбард, эксперты советуют изучить государственный реестр ломбардов на сайте Банка России в рубрике «Микрофинансирование». Там можно проверить легальность организации по ИНН, ОГРН, полному или сокращенному наименованию. По закону ломбардную деятельность могут осуществлять только юридические лица. Они обязаны иметь в своем наименовании слово «ломбард» и указание на организационно-правовую форму, не вправе осуществлять деятельность кроме предоставления займов, при этом на срок не более одного года и под залог только движимого имущества, а также хранения вещей и оказания консультационных услуг. То есть никаких ИП и скупки.

Даже если вам срочно понадобились деньги, не пожалейте времени и постарайтесь собрать как можно больше информации об искомой организации. Это убережет вас от рисков потерять свое имущество или переплатить значительную сумму при его выкупе.

Например, на главной странице сайта краснодарского комиссионного магазина, незаконно выдававшего займы, написано, что комиссионка работает 24 часа в сутки. Между тем, принимать вещи в залог или на хранение ломбарду разрешено законом только с 8 утра до 8 вечера.

А на популярном сайте отзывов клиентов и сотрудников о работодателях в отношении той же комиссионки сказано: «Комиссионный магазин (название) – это скупка, залог, займ (орфография сохранена – Авт.) под любое ликвидное имущество от 5% в месяц, интернет-магазин ювелирных изделий и б/у техники, антиквариат и кредит под недвижимость».

– Выдавать займы под залог недвижимости ломбарду запрещено законом – говорят в Южном ГУ Банка России. – Ломбарды имеют право выдавать займы под залог только движимых вещей: ювелирных украшений, меховых изделий, бытовой техники и электроники, автомобиля. Отметим: не под залог ПТС, именно автомобиля. Под организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, могут скрываться нелегальные кредиторы.

Чтобы отличить ломбард от псевдоломбарда, надо знать принципы его работы. Они просты:

Законопослушные владельцы ломбардов все учредительные документы размещают в зале и на сайте организации, чтобы все желающие могли с ними ознакомиться. Ломбардной деятельностью может заниматься только юридическое лицо.

– Важно обращать внимание на полную стоимость потребительского займа. Она должна быть указана на первой странице договора перед таблицей с индивидуальными условиями займа, – поясняют в Южном ГУ Банка России. – На момент заключения договора ее величина не может превышать среднерыночное значение данного показателя, который можно найти на сайте Банка России, более чем на одну треть. Во II квартале 2020 года предельное значение полной стоимости займа под залог транспортных средств в ломбарде составляет 89,059% годовых, под залог иного имущества – 142,669% годовых. Выше этих значений устанавливать процентную ставку нельзя, ниже – можно. Как правило, ставки в ломбардах ниже, чем в микрофинансовых организациях, но выше чем в банках.

На вывеске – ломбард, на деле – комиссионка

Притворяющиеся ломбардами комиссионки привлекают клиентов агрессивной рекламой услуг. Они стараются создать у потенциального потребителя ассоциативное восприятие «Комиссионный магазин = Ломбард». Именно такую ассоциацию вызывает и название краснодарского магазина комиссионной торговли, привлеченного к ответственности за незаконную выдачу займов.

Признаки лжеломбарда:

ВНИМАНИЕ!

Маскирующиеся под ломбарды комиссионки, как правило, используют две популярные схемы.

Первая. По документам клиент продает имущество магазину, но может выкупить обратно до окончания установленного срока. Разница между суммой продажи и выкупа – это скрытый процент по займу.

Вторая. Клиент как бы передает магазину свою вещь и поручает продать ее. Магазин сразу выдает ему аванс за продажу – это замаскированная сумма займа. Если клиент хочет вернуть (выкупить) свою вещь обратно, он возвращает аванс и расторгает договор комиссии. Но за расторжение договора предусмотрен штраф – это процент по займу.

Получается, что подписывая договор купли-продажи, клиент уже отдает свои права на имущество. А заключая договор комиссии, поручает магазину продать его вещь. Когда же он придет ее выкупать, может выясниться, что вещь уже продана. А он останется еще и должен за такую «услугу».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным на конец апреля, в Краснодарском крае зарегистрировано 229 ломбардов и действует около 300 офисов инорегиональных ломбардов. В 2019 году Банк России выявил в регионе 82 нелегальных кредитора, среди которых было и несколько организаций, занимающихся ломбардной деятельностью незаконно.