«Дал по газам»: На Кубани замначальника отдела ГИБДД попал в ДТП на Bentley
Под Новокубанском днем 8 июня произошла авария с Bentley Continental GT. Дорогостоящая иномарка на скорости вылетела в кювет и перевернулась. Один человек погиб.
- Водитель дал по газам. Наверно проверяли мощность машины, на что она способна, - говорят очевидцы случившегося.
По предварительным данным правоохранителей, водитель машины 1980 года рождения не справился с управлением, и машина вылетела с трассы в поле. В результате ДТП водитель люксового авто погиб, а пассажир попал в больницу.
- По фату ДТП проводится проверка, выяснятся причины и обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Также в ведомстве уточнили, что предварительные тесты на алкоголь показали отрицательные результаты.
Замначальника отдела ГИБДД после ДТП находится в хирургическом отделении больницы города Армавира. Фото: соцсети
Как выяснила КП, в Bentley пассажиром был 35-летний заместитель начальника ГИБДД Новокубанского района Алексей Зиновьев. В момент ДТП полицейский не был при исполнении, а находился в служебном отпуске в гражданской одежде. А управлял иномаркой его знакомый.
Водителя госпитализировали в реанимационное отделение. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но мужчина скончался от сильного кровотечения, рассказали медики. Замначальника отдела ДПС доставлен в больницу с травмой живота, его жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU