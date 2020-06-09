2020-06-09T11:16:43+03:00
Происшествия

«Дал по газам»: На Кубани замначальника отдела ГИБДД попал в ДТП на Bentley

Водитель люксового автомобиля погиб, а полицейский попал в больницу
Галина КОПЫЛОВА
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Знакомый полицейского погиб. Фото: gorodarmavir.ruЗнакомый полицейского погиб. Фото: gorodarmavir.ru
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Под Новокубанском днем 8 июня произошла авария с Bentley Continental GT. Дорогостоящая иномарка на скорости вылетела в кювет и перевернулась. Один человек погиб.

- Водитель дал по газам. Наверно проверяли мощность машины, на что она способна, - говорят очевидцы случившегося.

По предварительным данным правоохранителей, водитель машины 1980 года рождения не справился с управлением, и машина вылетела с трассы в поле. В результате ДТП водитель люксового авто погиб, а пассажир попал в больницу.

- По фату ДТП проводится проверка, выяснятся причины и обстоятельства случившегося, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве уточнили, что предварительные тесты на алкоголь показали отрицательные результаты.

Замначальника отдела ГИБДД после ДТП находится в хирургическом отделении больницы города Армавира. Фото: соцсети

Замначальника отдела ГИБДД после ДТП находится в хирургическом отделении больницы города Армавира. Фото: соцсети

Как выяснила КП, в Bentley пассажиром был 35-летний заместитель начальника ГИБДД Новокубанского района Алексей Зиновьев. В момент ДТП полицейский не был при исполнении, а находился в служебном отпуске в гражданской одежде. А управлял иномаркой его знакомый.

Водителя госпитализировали в реанимационное отделение. Несколько часов медики боролись за его жизнь, но мужчина скончался от сильного кровотечения, рассказали медики. Замначальника отдела ДПС доставлен в больницу с травмой живота, его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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