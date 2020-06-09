Жители Черноморского побережья бьют тревогу из-за сотен погибших дельфинов

Жаркое лето только началось, а жители прибрежной морской полосы Кубани встревожены: на пляжах они начали находить мертвых дельфинов. В течение последнего месяца кубанцы сетуют на многочисленные разливы мазута, остатки которого люди находят в море до сих пор, но в портах черноморских городов заявляют, что с суден мазут сойти не мог. А в море он попал, скорее всего, перемешавшись на суше с дождевой водой.

- Также в портах не исключают вынос в прибрежную зону замазученных пятен вследствие активности подводных грязевых вулканов, - говорят в Экологической вахте по Северному Кавказу, отмечая, что истинная причина попадания в море этого опасного вещества до сих пор не установлена. Это, по мнению экологов, позволяет компаниям, осуществляющим портовую и судоходную деятельность, безнаказанно загрязнять Черное море.

Выброс мазута на Черноморском побережье.Видео: центр спасения дельфинов "Дельфа"

Причем, гибель дельфинов замечена почти во всех кубанских курортах. Их находят и по одному, и даже по пять-шесть штук за раз. Волонтеры из сочинского научно-экологической центра спасения дельфинов «Дельфа» также обеспокоены. Пару дней назад они зарегистрировали очередную смерть млекопитающего в Новороссийске.

- На телефон нашей «горячей линии» поступил звонок с сообщением о том, что на берегу в районе Мысхако лежит полуживой дельфин-белобочка, - говорят волонтеры. – Он был в критическом состоянии. Когда прибыли на место, он уже умер, мы осмотрели дельфина, это был взрослый самец. Видимых внешних повреждений на нем не было, это значит, что он был больным. Ветеринар взял пробы для проведения исследований, это поможет установить причину смерти.

На Черноморском побережье гибнут сотни дельфинов. Фото: центр спасения дельфинов "Дельфа".

По мнению специалистов «Дельфы», все многочисленные случаи смерти дельфинов на Черноморском побережье говорят о том, что море впало в экологический кризис. Загрязнение нефтепродуктами и аграрные стоки могут являться снижением иммунитета, заражением инфекционными заболеваниями и гибелью дельфинов.

К слову, за прошедшие месяцы 2020 года центр зафиксировал гибель 281 дельфина в акватории Черного моря.

- К сожалению, с каждым годом это число растет. За май мы получили рекордное количество сообщений – погибли 133 особи, 94 из них – на побережье от Геленджика до Керченского моста. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года – это в два раза больше, - отмечают в научно-экологическом центре.

Как спасти дельфинов? Наверное, надо всерьез задуматься над вопросом о сохранении самой экологии, ведь из-за загрязнений наверняка гибнут не только китообразные, но и тысячи других видов рыб, птиц и иных животных.