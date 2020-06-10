Коронавирус в Сочи, последние новости на 10 июня 2020: в городе выявлено 7 новых случаев опасной инфекции

- Из 89 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 установлен у 7 человек.,- сообщили в оперaтивном штaбе региона. Опасная инфекция выявлена, в том числе, и у 8-летнего ребенка.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 397 пациентов.

Тем временем, в Сочи 10-летний юбилей отмечает Музей спортивной славы. В нем собраны экспонаты, фиксирующие спортивную историю курорта и всей страны. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил учреждение культуры и лично поздравил его сотрудников с праздником. Поздравить музей с праздником пришли также и представители одного из главных спортивных клубов курорта – ФК «Сочи».

Футболист Александр Кокорин передал мяч с автографами команды и личную футболку с именным автографом. Директор клуба Дмитрий Рубашко пообещал, что спортсмены продолжат пополнять коллекцию музея.

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