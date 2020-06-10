2020-06-09T11:17:44+03:00
Общество

Коронавирус в Сочи, последние новости на 10 июня 2020: в городе выявлено 7 новых случаев опасной инфекции

Мы собрали последние новости о коронавирусе в городе на 10 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи выявлен 7 новых случаев заболевания COVID 19В Сочи выявлен 7 новых случаев заболевания COVID 19Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

- Из 89 новых случаев коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 установлен у 7 человек.,- сообщили в оперaтивном штaбе региона. Опасная инфекция выявлена, в том числе, и у 8-летнего ребенка.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 397 пациентов.

Тем временем, в Сочи 10-летний юбилей отмечает Музей спортивной славы. В нем собраны экспонаты, фиксирующие спортивную историю курорта и всей страны. Мэр Сочи Алексей Копайгородский посетил учреждение культуры и лично поздравил его сотрудников с праздником. Поздравить музей с праздником пришли также и представители одного из главных спортивных клубов курорта – ФК «Сочи».

Футболист Александр Кокорин передал мяч с автографами команды и личную футболку с именным автографом. Директор клуба Дмитрий Рубашко пообещал, что спортсмены продолжат пополнять коллекцию музея.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Сочи на знаменитой лестнице к морю разбили клумбы и обустроили зону отдыха

На курорте завершен первый этап реконструкции набережной и старейшего пляжа города (читать далее)

Открытие парков в Сочи в 2020 году после карантина: на входе термометр, экскурсионные группы на прогулку не пустят

Открытие парков в Сочи в 2020 году ждали с особым нетерпением: в летнюю жару это излюбленное место отдыха. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Андрей Воробьёв: С 1 января городских свалок больше не будет. Тема закрыта
Губернатор Московской области совместно с зампредом правительства РФ Викторией Абрамченко, гендиректором «Ростеха» Сергеем Чемезовым и гендиректором «РТ-Инвест» Андреем Шипеловым открыл новый комплекс переработки отходов
Новости 24
На Кубани завершат строительство двух долгостроев
Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 11 июня
В парке «Краснодар» срезают шалфей
Три краснодарки стали полуфиналистками международного конкурса «Мисс Офис - 2020»
Жесткое ДТП на Кубани: один человек погиб, еще четверо пострадали
В Краснодаре во время тушения пожара эвакуировали 10 человек
Новые жертвы коронавируса в Адыгее: 9 июня скончались еще два человека
Клиенты ВТБ открыли 100 000 цифровых карт
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Краснодаре пять детсадов начнут работу после возвращения в муниципальную собственность
28-летний парень на спортивной BMW не справился с управлением и погиб, улетев в кювет
«Единая Россия» выдвинет Вениамина Кондратьева в кандидаты на пост губернатора на второй срок
В Анапе стартовал сезон фонтанов
Пляжи Новороссийска откроются, если разрешит Роспотребнадзор
Ректор Сочинского Государственного университета расскажет о приемной кампании-2020 в прямом эфире
Владимир Путин поддержит донского губернатора на выборах
Новая школа на 800 мест в Сочи откроется через 2 года
Отомстил за пощечину: в Адыгее мужчину обвиняют в покушении на убийство знакомого
РНКБ одним из первых в Крыму предоставил клиентам сервис по проведению валютно-обменных операций в режиме самообслуживания