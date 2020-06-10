Число заболевших коронавирусом в Сочи на 10 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 397 пациентов

В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция по-прежнему выявлена у 397 человек.

- За последние сутки в Сочи подтвердились 7 новых случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя. На курорте среди заболевших -8-летний ребенок.

Всего за сутки в регионе коронавирус обнаружен у 89 пациентов.

В обсерваторах на территории 9 муниципальных образований региона сейчас изолированы 3219 человек. За время их работы у 66 граждан был выявлен коронавирус.

Между тем, в Сочи продолжаются работы по укреплению опасных участков дорог. В этом году запланировано отремонтировать пять таких объектов, работы на двух из них уже завершены.

Так, на улице Шоссейной установили подпорную стену протяжённостью 43 метра и 39 буронабивных свай. Также подрядчики обустроили там линии электропередачи. Помимо этого, укреплён склон на Новороссийском шоссе.

На участке появилась 73-метровая подпорная стена и дорожные знаки.

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