2020-06-09T11:27:22+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 10 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 397 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 10 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала эпидемии выявлено 397 члучаев COVID 19В Сочи с начала эпидемии выявлено 397 члучаев COVID 19Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция по-прежнему выявлена у 397 человек.

- За последние сутки в Сочи подтвердились 7 новых случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя. На курорте среди заболевших -8-летний ребенок.

Всего за сутки в регионе коронавирус обнаружен у 89 пациентов.

В обсерваторах на территории 9 муниципальных образований региона сейчас изолированы 3219 человек. За время их работы у 66 граждан был выявлен коронавирус.

Между тем, в Сочи продолжаются работы по укреплению опасных участков дорог. В этом году запланировано отремонтировать пять таких объектов, работы на двух из них уже завершены.

Так, на улице Шоссейной установили подпорную стену протяжённостью 43 метра и 39 буронабивных свай. Также подрядчики обустроили там линии электропередачи. Помимо этого, укреплён склон на Новороссийском шоссе.

На участке появилась 73-метровая подпорная стена и дорожные знаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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