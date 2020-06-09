В горах Сочи туристку эвакуировали вертолетом с закрытого маршрута
ЧП случилось в окрестностях Сочи, у подножия горы Сахарная.
- 8 июня в Южный поисково-спасательный отряд МЧС России позвонил молодой человек и рассказал, что при спуске с горы Сахарная его подруга почувствовала себя плохо, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. — Девушку рвало, у нее была сильная слабость и она уже не могла идти.
Гуляла пара в горах долго — более 15 часов. Все это время было плохо и девушке. И когда до ближайшего населенного пункта паре оставалось идти около 9 километров, девушка совсем выбилась из сил и больше не могла двигаться. По словам спутника девушки, у нее обострилось хроническое заболевание желудка, а аптечку в поход они не захватили. Вечером 7 июня пара спустилась с вершины Сахарной и остановилась у родника на привал. Ночью состояние девушки ухудшилось.
В горах Сочи туристку эвакуировали вертолетом.Видео пресс-службы ЮРПСО МЧС России! другой источник
Туристка чувствовала сильную слабость не могла идти. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.
- К туристам из базового отряда оперативно выдвинулась группа спасателей. Так как состояние девушки было тяжелым, на поиск и эвакуацию вылетел вертолет Ка-32 МЧС России. При помощи лебедки спасатели подняли туристку на борт, где медик отряда оказала ей доврачебную помощь: измерила давление и сделала обезболивающий укол, - в продолжили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
При помощи лебедки спасатели подняли туристку на борт. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.
Вертолетчики доставили девушку в базовый отряд спасателей и передали врачам «скорой помощи».
Пешая группа спасателей встретила спутника пострадавшей на хребте Прохладный и сопроводила его до городской черты.
Вертолетчики доставили девушку в базовый отряд Южного РПСО. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России.
- Тургруппа не была зарегистрирована в МЧС, - пояснили спасатели.
Напомним, что в Сочи, как и во всем Краснодарском крае продолжает действовать режим карантина по решению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева по итогам заседания регионального оперативного штаба. На курорте все эколого-туристические маршруты остаются закрытыми до особого распоряжения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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