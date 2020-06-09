2020-06-09T16:28:24+03:00
Общество

«Границы открылись, но мы останемся»: американка «с маской Бэтмена» погуляла по парку после карантина в Краснодаре

Луна Феннер будет лечиться в России еще 2 месяца [фото, видео]
Евгения ОСТРАЯ
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Луна отметила первый деньрождения в Краснодаре и начала здесь ходить.Луна отметила первый деньрождения в Краснодаре и начала здесь ходить.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американская пациентка лазерного хирурга Павла Попова останется в Краснодаре еще минимум на два месяца. Авиаперелеты возобновились после эпидемии коронавируса, но годовалая Луна Феннер с мамой ждут одобрения от консульства.

- Наша бабушка в пятницу уезжает в Бразилию. А мы еще останемся лечить рубцы. Это меня сейчас беспокоит больше всего. Будем восстанавливаться до следующей операции, - написала Кэрол Феннер на своей странице в соцсети.

Опубликовано видео операции девочки с "маской Бэтмена".Клиника также опубликовала фотографии Луны с результатом операции – на них видно, что часть невуса (на лбу) ликвидирована. Малышке предстоит еще около семи операций, следующая намечена на январь 2020 года (c) Ruptly

А пока девочка "с маской Бэтмена", как прозвали ее на родине в США, вышла на прогулку после длительного карантина в парк "Краснодар".

- Парк очень красивый, рядом - стадион, построенный к Чемпионату мира по футболу (на самом деле, в столице Краснодарского края матчи мундиаля не проходили - авт.). Поняли, что Луна не любит траву. Здесь уже никто не носит масок. А мы надеваем их только, когда отправляемся за продуктами, - говорит мама Луны.

Девочка "с маской Бэтмена" не уехала из Краснодара в карантин и гуляет по местным достопримечательностям.

Девочку-«бабочку» спасают в России.Малышку из США будет оперировать краснодарский онколог. Мама девочки считает, что он лучший врач, и уже прилетела с дочкой в Краснодар

Напомним, из-за пандемии коронавируса Луна Феннер из США с мамой и бразильской бабушкой застряли в кубанской столице на несколько месяцев. В планах Павла Попова, лечащего врача Луны, было отпустить ее домой после очередной операции. Но их пришлось серьезно пересмотреть. Пациентке с меланоцитарным невусом на лице в Краснодаре сделали уже несколько операций. Но до финиша еще далеко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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