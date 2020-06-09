День России в Краснодарском крае 2020: полная афиша мероприятий

С 6 июня на Кубани начали действовать послабления карантинных мер. Открылись парки, стали доступны для прогулок набережные, распахнули свои двери летние кафе и рестораны с верандами. Однако ограничения все еще действуют. И касаются они, прежде всего, массовых мероприятий. День России на Кубани отметят. Правда, не так, как обычно - праздник проведут в дистанционном формате. Рассказываем, как пройдет День России в Краснодарском крае 12 июня 2020 года.

Итак, в праздничный день по телевизору покажут концерт-марафон профессиональных коллективов и исполнителей Кубани.

- Трансляция будет вестись из Зала боевой славы парка имени 30-летия Победы, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - На концерте выступят камерные коллективы и солисты ТО «Премьера», Кубанского казачьего хора, Краснодарской филармонии им. Г.Ф.Пономаренко, Краснодарского театра драмы им. М.Горького.

Артисты исполнят песни и стихи о Родине и любви к ней.

Что важно, певцы будут соблюдать все меры предосторожности. На сцену они выйдут, предварительно надев маски и перчатки, сами исполнители будут держаться на безопасной дистанции друг от друга.

Во всех муниципалитетах региона пройдут мини-концерты во дворах. Уже определены более 500 площадок. Так что жители Кубани не будут обделены вниманием – каждый сможет почувствовать себя причастным к празднику.

- 12 июня там выступят мобильные группы самых талантливых самодеятельных артистов и солистов культурно-досуговых учреждений, - рассказали в министерстве культуры Краснодарского края. - Выходить на улицу даже не придется. Посмотреть концерты можно будет из дома, удобно расположившись у окон или на балконе.

А еще во всех музеях Кубани начался цикл онлайн-лекций. Они посвящены Дню России. В эти дни проходят онлайн-выставки, транслируются видеосюжеты, презентации, видеорассказы.

Кубанские библиотеки, начиная с 10 июня, начнут проводить виртуальные открытые просмотры тематической литературы.

- Кроме того, они покажут видеопрезентации, устроят челлендж с чтением стихов о России и покажут мастер-классы по изготовлению открыток и сувениров ко Дню России, - добавляют в администрации региона.

Кстати, кинотеатры поучаствуют в челлендже «Русские рифмы». Чтобы стать участников вызова, нужно записать видео, на котором необходимо прочитать стихи или отрывки из знаменитых произведений отечественных классиков, а затем опубликовать в соцсетях с хэштэгом челленджа.

КСТАТИ

Мотопарапланеристы пролетят с триколором в небе

12 июня «воздушные» спортсмены хотят подняться над Кубанью и совершить облет с флагом России.

- Пролеты организованы региональным отделением ДОСААФ России совместно с «Федерацией парапланерного спорта Краснодарского края», - рассказывают в администрации региона. - В авиационной патриотической акции поучаствуют восемь мотопарапланов и один дельталет.

В станице Ленинградской спортсмены поднимутся в небо в 19:00. Маршрут пройдет над населенным пунктом. Так что все жители смогут увидеть флаг, парящий в воздухе.

А в Приморско-Ахтарске вылет пяти парапланов запланирован на 18:30. Они будут двигаться вдоль набережной города.