2020-06-09T18:40:10+03:00
Общество

Открытие турмаршрутов в Сочи в 2020 году после карантина: какие начали работать и что ждёт посетителей

Открытие турмаршрутов в Сочи в 2020 году после карантина: в горах стартовали походы выходного дня [фото]
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи открылись экомаршруты.В Сочи открылись экомаршруты.Фото: Юлия БАРАНОВА

Открытие экомаршрутов в Сочи в 2020 году после карантина: памятники природы встречают первых любителей активного отдыха. С 6 июня в Сочи, как и на других курортах Краснодарского края, после режима ограничений, связанных с угрозой распространения коронавируса, открылись первые тропы к рекреационным объектам – природным паркам.

Синхронно подняли шлагбаумы у входа к природным достопримечательностям Сочинский национальный парк и Кавказский биосферный заповедник. Туристам дали зелёный свет на экомаршрутах. Это 2-3-часовые прогулки по лесу к разнообразным памятникам природы: водопадам, пещерам, каньонам и ущельям.

При посещении рекреационных объектов необходимо строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. Фото: Юлия БАРАНОВА

При посещении рекреационных объектов необходимо строго соблюдать все требования Роспотребнадзора.Фото: Юлия БАРАНОВА

- На данный момент открыты для посещения Змейковские водопады, Агурское ущелье и водопады, Крабовое ущелье, территория «Берендеево царство». В ближайшее время готовятся к открытию все наши рекреационные объекты, - сообщала «Комсомольской правде» - Кубань» представитель пресс-службы Сочинского национального парка.

9 июля на территории нацпарка возобновил работу знаковый объект «33 водопада», а в Кавказском заповеднике - эколого-информационный комплекс «Лаура» в Красной Поляне.

- При посещении рекреационных объектов необходимо строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. А именно, держать социальную дистанцию в 1,5 метра, в том числе при покупке билетов в кассе, не собираться многочисленными группами, - подчеркнули в пресс-службе заповедника.

Многодневные эколого-туристические маршруты туристам недоступны до особого распоряжения. Фото: Юлия БАРАНОВА

Многодневные эколого-туристические маршруты туристам недоступны до особого распоряжения.Фото: Юлия БАРАНОВА

Пока на сайте заповедника напротив всех многодневных походов – красный квадрат, означающий, что тропа закрыта. Продолжительные эколого-туристические маршруты туристам недоступны, как отметили в заповеднике, до особого распоряжения.

Ежегодно на карте Сочи появляются новые объекты турпоказа. К нынешнему сезону, например, рядом со знаменитым водопадом Девичьи слезы, что в Красной Поляне, появился новый указатель – водопад Олеговский.

Всего на курорте более 100 объектов показа. Фото: Юлия БАРАНОВА

Всего на курорте более 100 объектов показа.Фото: Юлия БАРАНОВА

- Сочинская природа богата на удивительные достопримечательности, притягательные для туристов. Прогулка по кавказскому лесу, которая рассчитана на несколько часов, не требуют специальной подготовки, но оставляют незабываемые впечатления и обладает хорошим оздоровительным эффектом. Всего на курорте более 100 объектов показа, в числе которых поездки на водопады и каньоны, разнообразные экомаршруты, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель директора департамента курортов и туризма администрации Сочи Сергей Доморат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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