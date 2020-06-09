2020-06-09T19:20:33+03:00
Общество

Открытие школьных лагерей в Краснодарском крае в 2020 году: когда начнут работать и как попасть

В минобре запланировали дату открытия школьных лагерей в Краснодарском крае в 2020 году
Ева МУР@kp_kuban
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Открытие запланировано на 3 августаОткрытие запланировано на 3 августаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Пандемия коронавируса пока еще широко шагает по планете. Однако несмотря на стабильно высокие цифры прироста инфицированных, в регионе начали постепенно строить планы на ближайшее будущее. Этот учебный год уже остался без привычных Последнего звонка и выпускного для школьников. Под вопросом было открытие школьных лагерей в Краснодарском крае в 2020 году. Однако их деятельность все-таки будет возобновлена. Правда, с привычными уже оговорками.

- Уважаемые родители! С 3 по 23 августа в школе будет работать лагерь дневного пребывания. При сохранении масочного режима. Дети должны быть в масках и перчатках, - появилось сегодня, 9 июня, объявление в родительских чатах. Они в период пандемии выполняли и функции дневников и классных аудиторий.

К слову, желающих просят:

- написать заявление за 3 дня до лагеря и передать его классному руководителю через WhatsApp,

- взять медсправку в поликлинике,

- 3 августа принести заявление и справку.

Если эпидемиологическая обстановка внезапно изменится, то в планы работы школьных лагерей будут внесены коррективы.

Напомним, с 1 июля ожидается также открытие детских здравниц на побережье.

ИСТОЧНИК KP.RU

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