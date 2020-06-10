2020-06-10T01:04:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 10 июня 2020: выздоровевших становится все больше

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 10 июня 2020 года
Евгения СОРОКА
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Знакомим вас с последними новостями о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 10 июня 2020 года. Фото: krd.ruЗнакомим вас с последними новостями о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 10 июня 2020 года. Фото: krd.ru
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 10 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки заболели 19 человек, с начала пандемии зарегистрировано 1610 случаев заражения.

Еще два человека скончались от коронавируса в Краснодарском крае. Один из погибших - мужчина, которому было всего 38 лет. Незадолго до болезни он ездил в Санкт-Петербург.

Вместе с тем все больше людей выздоравливают. Справились с болезнью за последние сутки 72 жителя региона. Всего же победили недуг – 3383 человек.

Детсады Краснодара начинают работать в условиях карантина. Пока функционировать будут только дежурные группы. Попасть туда могут лишь малыши, чьи родители работают в экстренных службах или больницах, а также дети из неполных семей. Сейчас все дошкольные учреждения тщательно готовят. Все помещения обрабатывают. Кроме того, уже приобретены специальные устройства, которые помогают обеззараживать комнаты даже в присутствии детей.

А тем временем жители Кубани ждут нового заявления главы края. 11 июня планируется выступление губернатора Вениамина Кондратьева на заседании оперштаба края. Вместе со специалистами ведомств будет решаться вопрос о продлении или же снятии карантинных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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