Коронавирус в Краснодаре, последние новости на 10 июня 2020: выздоровевших становится все больше

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Краснодаре на 10 июня 2020 года, самые важные события. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за прошедшие сутки заболели 19 человек, с начала пандемии зарегистрировано 1610 случаев заражения.

Еще два человека скончались от коронавируса в Краснодарском крае. Один из погибших - мужчина, которому было всего 38 лет. Незадолго до болезни он ездил в Санкт-Петербург.

Вместе с тем все больше людей выздоравливают. Справились с болезнью за последние сутки 72 жителя региона. Всего же победили недуг – 3383 человек.

Детсады Краснодара начинают работать в условиях карантина. Пока функционировать будут только дежурные группы. Попасть туда могут лишь малыши, чьи родители работают в экстренных службах или больницах, а также дети из неполных семей. Сейчас все дошкольные учреждения тщательно готовят. Все помещения обрабатывают. Кроме того, уже приобретены специальные устройства, которые помогают обеззараживать комнаты даже в присутствии детей.

А тем временем жители Кубани ждут нового заявления главы края. 11 июня планируется выступление губернатора Вениамина Кондратьева на заседании оперштаба края. Вместе со специалистами ведомств будет решаться вопрос о продлении или же снятии карантинных мер.