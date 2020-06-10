Коронавирус в Адыгее, последние новости на 10 июня 2020: введены новые послабления режима

Продолжаем следить за тем, как развивается ситуация с коронавирусом в республике. В Адыгее с начала эпидемии коронавируса зарегистрировано 1158 случаев заражения. Притом только за последние сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось на 43.

На лечении сейчас находятся 495 человек. С начала эпидемии выздоровели 651, погибли 12 заболевших. У скончавшихся накануне пациентов официально подтверждена причина смерти - COVID-19. Таковы результаты вскрытия.

- В госпитале Майкопа скончались два человека из Теучежского района республики, - сообщают «КП» - Кубань» в минздраве Адыгеи. - Это 71-летний мужчина и 82-летняя женщина.

В республики вступили в силу новые послабления режима. Теперь жителям и гостям края официально разрешили прогулки. Открылись скверы и места отдыха, в том числе – майкопский горпарк. Но аттракционы включать не будут, закрытыми пока остаются и торговые точки.

Кроме того, в Адыгее разрешили работу вещевых торговых павильонов на рынках. Продавцы обязательно должны соблюдать все требования эпидемиологов.

На очереди - небольшие ТЦ. Какие из них откроются первыми, будет решать Роспотребнадзор.