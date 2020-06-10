День России в Краснодаре 2020: полная афиша мероприятий

День России в Краснодаре 2020 пройдет в условиях карантина. Напомним, что ограничительные меры продлили до 21 июня. В связи с этим большинство мероприятий, в том числе и посвященных Дню России, пройдут в онлайн-формате.

12 июня в Краснодаре на Главной городской площади казаки почётного караула Кубанского казачьего войска торжественно поднимут российский флаг. Триколор взмывать на высоту будет под гимн России, его исполнит вокально-хореографический ансамбль «Родник» ТО «Премьера».

В течение праздничного дня на большом экране на площади возле мэрии будут крутить видеоролики об известных жителях Краснодара и Кубани.

Основные мероприятия в День России в Краснодаре:

Общероссийское исполнение гимна России

В 12.00 жители Краснодара могут присоединиться к всероссийскому исполнению гимна России — его будут транслировать на муниципальных и краевых телеканалах, радиостанциях.

Концерты во дворах #МыРоссия

С 12.00 творческие коллективы муниципальных учреждений культуры выйдут во дворы многоквартирных домов кубанской столицы с тематическими мини-концертами. Такие мероприятия организуют во всех внутригородских округах.

«Флаги России. 12 июня»

Каждый житель может присоединиться к Всероссийской акции. Для этого нужно разместить на окне и на балконе своего дома/квартиры триколор.

«За семью, за Родину, за Россию»

В рамках акции с 10.00 на сайтах и в социальных сетях городских учреждений культуры организуют трансляцию выступлений семейных хоров краевого центра.

«Фестиваль граффити»

Краснодарская художница Кристина Архипова нарисует граффити на стене трансформаторной подстанции. Ее можно будет найти на улице Ставропольская, 236/2. Основная идея стрит-арт — отобразить в уличном искусстве современных героев — сотрудников курьерских служб, которые участвуют в доставке людям товаров первой необходимости во время пандемии. Граффити планируется завершить к 12 июня.

ОНЛАЙН-ИГРЫ И ВИКТОРИНЫ

12 июня их проведут в прямом эфире в социальных сетях: «Вконтакте» и Instagram управления по делам молодежи, «Вконтакте» и Instagram «Центра патриотического воспитания молодёжи».

Флешмоб #ОКНАРОССИИ

Чтобы принять участие во флешмобе нарисовать рисунок либо написать поздравление и наклеить его на окно, а затем сфотографировать и выложить в соцсети с хештегами: #ОкнаРоссии, #ЯлюблюРоссию, #МояРоссия.

«Испеки пирог и скажи спасибо»

Для этого флешмоба нужно собственноручно приготовить пирог. Затем нужно украсить выпечку маленьким флажком флага России и подарить тому человеку, которому хочется сказать «спасибо». Кулинарное изделие можно сфотографировать и выложить в соцсети с хештегом #СпасибоРодина.

«Горжусь тобой, моя Россия»

Фотоконкурс под таким названием пройдет со 2 по 12 июня. Его проводит «Центр патриотического воспитания молодёжи». Для участия достаточно выложить в соцсети снимки с изображением своих любимых мест России. Обязательно подписать, что изображено на снимке, где и когда сделана фотография, можно сопроводить рассказом о том, чем запомнилось это место. Хештеги конкурса: #мояРоссия_крд, #патриотцентркрд, #молодежьКраснодара.

«Русские рифмы»

Такой челлендж проходит с 8 по 12 июня. Участникам необходимо прочитать стихотворение или отрывок из любимого отечественного классического произведения и записать на видео. А затем опубликовать ролик в социальных сетях «Вконтакте» или Instagram с хештегом #РусскиеРифмы, передав эстафету друзьям и знакомым.

«Russia1Love»

Эта акция, в первую очередь, рассчитана на иностранцев, которые учатся в России. Пройдет она с 8 по 12 июня. Участники разместят в социальных сетях видеозапись с исполнением песни или стихотворения на русском языке; либо рассказом о том, почему приехали учиться в Россию. Хештеги акции: #Russia1Love, #ILoveRussia.

«Russian Dance»

Это международный флешмоб, проходит он с 1 по 12 июня. Для участия нужно снять на видео свой танец и разместить запись в социальных сетях с хештегами #RussianDance и #ТанцуйРоссия.

«Гражданский экзамен»

С 9 по 12 июня на сайте гражданскийэкзамен.рф можно пройти тест, приуроченный ко Дню России. В тесте 50 вопросов - все посвящены основным победам, достижениям, героям современной истории нашей страны. По результатам «Гражданского экзамена» участники получат электронный именной сертификат.

КСТАТИ

В преддверии Дня России в магазинах, аптеках, на АЗС города Краснодара жителям раздадут около 28 тысяч праздничных лент в цветах российского флага.

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