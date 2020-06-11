Коронавирус в Сочи, последние новости на 11 июня 2020: в городе выявлено 6 новых случаев опасной инфекции

- Из 81 нового случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 установлен у 6 человек,- сообщили в оперaтивном штaбе региона.

Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 403 пациентов.

Между тем, в Сочи продолжается строительство социальных объектов. В центральном районе курорта, на улице Виноградной, возводят блок начальной школы на 400 мест. Объект-пристройку к школе № 23, планируют открыть в июле 2021 года.

Сейчас в учреждении обучаются 1474 ребёнка, что существенно превышает проектную вместимость.

Строительство отдельного блока начальной школы сможет решить эту проблему и существенно разгрузит классы.

А ещё один блок начальной школы на 400 мест возведут на улице Чекменёва. Новое здание СОШ №11 построят в рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие».

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