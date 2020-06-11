Коронавирус в Сочи, последние новости на 11 июня 2020: в городе выявлено 6 новых случаев опасной инфекции
- Из 81 нового случая коронавируса в Краснодарском крае, в Сочи подтвержденный диaгноз COVID-19 установлен у 6 человек,- сообщили в оперaтивном штaбе региона.
Таким образом, за период с начала пандемии, в городе диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 403 пациентов.
Между тем, в Сочи продолжается строительство социальных объектов. В центральном районе курорта, на улице Виноградной, возводят блок начальной школы на 400 мест. Объект-пристройку к школе № 23, планируют открыть в июле 2021 года.
Сейчас в учреждении обучаются 1474 ребёнка, что существенно превышает проектную вместимость.
Строительство отдельного блока начальной школы сможет решить эту проблему и существенно разгрузит классы.
А ещё один блок начальной школы на 400 мест возведут на улице Чекменёва. Новое здание СОШ №11 построят в рамках программы «Социально-экономическое и инновационное развитие».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Открытие турмаршрутов в Сочи в 2020 году после карантина: какие начали работать и что ждёт посетителей
Открытие экомаршрутов в Сочи в 2020 году после карантина: памятники природы встречают первых любителей активного отдыха (читать далее)
«Вон с пляжа!»: в Геленджике мобильные патрули выгоняют отдыхающих с побережья
Полицейским и казакам предписано выпроваживать даже тех, кто просто решил понежиться на горячем песочке. (читать далее)
ИСТОЧНИК KP.RU