«Просила устроить сына на хорошую службу»: жительницу Сочи осудили за то, что оболгала военного

Все произошло в июне 2019 года. А сейчас даму осудили. Тогда 42-летняя жительница Сочи Татьяна Т. пришла в орган безопасности воинской части с заявлением. Правоохранителям она рассказала, что у нее обманом похитили крупную сумму денег. Якобы капитан одной из воинских частей за 450 тысяч рублей готов был устроить ее сына на службу по контракту.

На этом женщина не остановилась. Спустя три месяца с таким же заявлением она пришла уже в военный следственный отдел по Сочинскому гарнизону. Там Татьяна вновь рассказала свою историю и потребовала привлечь капитана к уголовной ответственности.

- По представленной информации следователи начали проверку, проводили тщательное расследование этого случая. Однако доказательств слов женщины не нашли, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» следователь по особо важным делам Военного следственного управления СК РФ по ЮВО Диана Еловская. - При этом перед подачей обоих заявлений сочинку предупредили об ответственности за заведомо ложный донос.

Во время разбирательств выяснилось, что женщина в июне 2019 года ещё и пообещала другому военному приобрести форму «Мох-2», правда, по более выгодной цене.

- Одежда ему была нужна для покрытия недостачи во время военной службы, - уточняет Диана Еловская. - Для этого мужчина перевел женщине 33 800 рублей.

Правда, комплекты с одеждой так и не получил. Тогда он связался с Татьяной - женщина уверяла, что принесла форму на военный склад. Но оказалось, что это неправда.

Суд признал ее виновной. Татьяну приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», предприимчивая сочинка уже ранее была судима и за мошенничество. Начиная с 2009 года, женщина провернула несколько крупных афер с землей, оставив людей без денег. Ущерб исчислялся несколькими миллионами рублей.

Свою вину в суде в 2015 году она полностью признала.

- Ее приговорили к 3 годам 7 месяцам в исправительной колонии общего режима, - уточняют «КП» - Кубань» в суде.

Однако в 2016-м женщина вышла по УДО. По всей видимости, тюремный срок наказанием для нее не стал, и вскоре Татьяна взялась за старое.