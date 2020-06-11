2020-06-10T11:34:16+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Сочи на 11 июня 2020: в городе диагноз COVID 19 подтвержден у 403 пациентов

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Сочи на 11 июня 2020 года
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи с начала пандемии зафиксировано 403 случая заболевания COVID 19В Сочи с начала пандемии зафиксировано 403 случая заболевания COVID 19Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Сочи на данный момент коронавирусная инфекция по-прежнему выявлена у 403 человек.

- За последние сутки в Сочи подтвердились 6 новых случаев опасной болезни, - сообщили в оперaтивном штaбе Краснодарского крaя.

Всего за сутки в регионе коронавирус обнаружен у 81 пациента.

в обсерваторах остаются 2953 человека: 929 – в Краснодаре, 1197 –– в Сочи, 440 – в Темрюкском районе, 31 – в станице Кущевской, 71– в Геленджике, 93 – в Туапсе, 18 – в Армавире, 164 – в Анапе, 10 – в Ейске. Температура у всех в норме, состояние удовлетворительное.

За все время выявлено 67 человек с положительным результатом на коронавирус.

Тем временем, управление молодёжной политики мэрии Сочи проводит опрос среди городской молодежи.

Его цель – выявить запросы молодых сочинцев, чтобы в дальнейшем создать на курорте условия для их продвижения и развития. Принять участие в опросе могут жители Сочи в возрасте от 18-ти до 35-лет. Им предложено ответить на 24 вопроса – о жизненной позиции и ценностях, планах на будущее, актуальных проблемах и пожеланиях.

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Вениамин Кондратьев выступит с заявлением на заседании краевого оперативного штаба 11 июня

Ожидается, что специалисты различных ведомств озвучат информацию о текущей обстановке в регионе. Кроме того, глава края примет дальнейшее решение, касающееся режима ограничений. (читать далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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