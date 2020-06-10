2020-06-10T14:36:03+03:00
Общество

«Парализовали работу школы»: На Кубани библиотекарь наказала коллекторов на 200 тысяч за настойчивые звонки

Суд оштрафовал взыскателей долга за назойливость
Галина КОПЫЛОВА
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Сейчас женщина выплачивает долг без страха за свою жизнь и репутациюСейчас женщина выплачивает долг без страха за свою жизнь и репутациюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Один из краснодарских лицеев всегда считался образцом для подражания. Здесь и хорошие педагоги работают, и ученики отличаются достижениями на всевозможных олимпиадах и соревнованиях. Но перед карантином коллекторы учинили настоящую атаку на учебное заведение — с утра до вечера от звонков у директора, секретаря и охранников разрывались телефоны. Работа школы была парализована. Всему виной непогашенный кредит школьного библиотекаря Зинаиды Беляевой (имя изменено – ред.).

- Они звонили каждый час, бывало даже звонки проходили с разницей в пару минут. Мы решили, что так работать невозможно. Был ужас какой-то, - рассказала директор лицея.

Тогда руководитель вызвала на ковер Зинаиду. Оказалось, что школьный библиотекарь также страдает от звонков в рабочее время. Причем «вышибалы» терроризируют ее и после работы.

- Да, у меня есть долг. Я плачу все в срок. Но эта микрофинансовая организация начислила мне драконовские проценты. С 50 тысяч сумма увеличилась до 170 тысяч. У меня уже нет сил, - жаловалась библиотекарь.

Руководство, выслушав проблему школьного библиотекаря, решило помочь сотруднице. С согласия Беляевой директор обратилась за помощью к приставам.

- В отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц обратилась женщина с жалобой на неправомерные действия сотрудников микрофинансовой организации. Начальник отдела сразу же по данному факту возбудил дело по факту телефонных угроз от коллекторских агентств, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Нарушителем стал ООО МКК «Финансовый компас». На днях в Октябрьском районном суде Краснодара дело рассмотрели. Организацию суд за настойчивые звонки оштрафовал на 200 тысяч рублей. Специалисты отмечают, что это максимально возможное денежное наказание в подобных случаях.

Но долг кредиторам женщине все равно нужно выплатить. Только теперь без страха за свою жизнь и репутацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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