2020-06-10T16:09:48+03:00
Общество

Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года: на Кубани откроются 2799 участков

Участвовать в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля 2020 года можно будет там, где удобно
Евгения ОСТРАЯ
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Фото: Антон Новодережкин/ТАССФото: Антон Новодережкин/ТАСС
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ЦИК Краснодарского края озвучила количество избирательных участков, которые откроются 1 июля 2020 года для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Дату назначил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию страны.

- В связи с улучшением ситуации с эпидемией мы начали возвращаться к нормальной жизни, - сказал глава государства. - Теперь можно вернуться к работе над поправками.

Изначально Владимир Путин подписал указ о проведении плебисцита 22 апреля, но потом из-за эпидемии коронавируса пришлось от весеннего голосования отказаться. И вот, спустя полтора месяца члены рабочей группы выдвинули новое предложение, которое было одобрено президентом.

Таким образом, в Краснодарском крае в день голосования заработают 2799 постоянных избирательных участков. Их адреса можно узнать на сайте регионального избиркома.

Однако ЦИК предлагает голосовать, где удобно. Для этого необходимо просто подать заявление через Госуслуги, МФЦ, ТИК или УИК с 5 по 21 июня о своем фактическом проживании. И вас прикрепят к ближайшему избирательному участку.

По всем вопросам ЦИК рекомендует обращаться по телефону "горячей линии" 89882450898.

ИСТОЧНИК KP.RU

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