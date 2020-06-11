Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 11 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу 11 июня. Ожидается, что прямая онлайн-трансляция начнется в 12 часов.

Неделю назад, 4 июня, было принято решение продлить карантин до 21 июня, правда, с некоторыми послаблениями.

После 6 июня, прежней отправной точки ограничительного режима, в регионе разрешили работу летних кафе, а также прогулки по набережным и в парках. Кроме того, на улице больше не требовали ношение масок в обязательном порядке.

Однако по-прежнему жителям Краснодарского края нельзя ездить между муниципалитетами без специальных, красных, пропусков.

Ожидается, что на очередном заседании штаба сегодня, 11 июня, будет решаться вопрос об их отмене.