2020-06-11T14:04:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Совещание Вениамина Кондратьева по коронавирусу 11 июня 2020: прямая онлайн-трансляция

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 11 июня 2020 года выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу
Евгения ОСТРАЯ
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступит на заседании краевого оперативного штаба по коронавирусу 11 июня. Ожидается, что прямая онлайн-трансляция начнется в 12 часов.

Неделю назад, 4 июня, было принято решение продлить карантин до 21 июня, правда, с некоторыми послаблениями.

После 6 июня, прежней отправной точки ограничительного режима, в регионе разрешили работу летних кафе, а также прогулки по набережным и в парках. Кроме того, на улице больше не требовали ношение масок в обязательном порядке.

Однако по-прежнему жителям Краснодарского края нельзя ездить между муниципалитетами без специальных, красных, пропусков.

Ожидается, что на очередном заседании штаба сегодня, 11 июня, будет решаться вопрос об их отмене.

Совещание оперштаба Краснодарского края по борьбе с коронавирусом. 11 июня 2020. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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