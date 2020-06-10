В Краснодаре два кавказца на элитных авто устроили перестрелку

Вечером 10 июня в Краснодаре двое мужчин, по внешнему виду напоминающих уроженцев кавказских республик, устроили перестрелку. Разборка в стиле 90-х произошла во дворах жилого комплекса "Каскад" на улице Благоева.

По словам очевидцев, поконфликтовали два водителя элитных авто "Toyota" и "Land Rover.

В полиции Краснодара заявили, что по данному факту проводят проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/784303" frameborder="0"></iframe> В Краснодаре произошла стрельба.

- В настоящее время на основании поступившего сообщения о конфликте граждан на улице Благоева с применением неустановленного оружия проводится проверка, устанавливаются лица участников данного инцидента. На месте происшествия работает следственная оперативная группа. Изъяты гильзы предварительно от травматического оружия, разыскиваются транспортные средства участников конфликта, - прокомментировал "КП" - Кубань" официальный представитель УВД по городу Краснодару Артем Коноваленко.

Участников конфликта к приезду правоохранителей на месте не оказалось.